Calcutta annuncia il suo grande ritorno con il tour “Relax Tour”: otto concerti imperdibili nelle principali città italiane!

Il talentuoso cantautore di Latina, Calcutta, sta per tornare sui palchi italiani con un tour straordinario che promette di emozionare il pubblico di tutto il Paese. Dopo quattro anni di assenza dalle scene, il cantante si prepara a regalare momenti indimenticabili ai suoi fan con otto straordinari concerti.

Il ritorno atteso di Calcutta con il Relax Tour

Il Relax Tour, prodotto in collaborazione tra DNA Concerti e Live Nation, segna il trionfale ritorno di Calcutta sulla scena live italiana. Questo progetto unico promette di offrire uno spettacolo coinvolgente e travolgente, all’altezza delle aspettative dei fan più accaniti.

Preparati a segnare sul calendario le date del Relax Tour di Calcutta:

2 dicembre 2023 – Firenze, Nelson Mandela Forum: Il tour prenderà il via nella splendida città di Firenze, al Nelson Mandela Forum, regalando ai fan toscani un’esperienza indimenticabile. 3 dicembre 2023 – Bologna, Unipol Arena: Calcutta farà vibrare l’Unipol Arena di Bologna con le sue canzoni travolgenti, offrendo una serata magica a tutti i presenti. 7 dicembre 2023 – Roma, Palazzo dello Sport: La magia di Calcutta si diffonderà nella capitale italiana, con un concerto imperdibile al Palazzo dello Sport di Roma. 10 dicembre 2023 – Bari, Palaflorio: La suggestiva città di Bari avrà l’onore di ospitare Calcutta presso il Palaflorio, offrendo ai suoi abitanti una serata di puro divertimento e musica. 12 dicembre 2023 – Napoli, Palapartenope: L’energia travolgente di Calcutta si farà sentire anche a Napoli, al Palapartenope, incantando il pubblico con le sue melodie uniche. 14 dicembre 2023 – Padova, Kioene Arena: La splendida città di Padova sarà lo scenario perfetto per un concerto indimenticabile di Calcutta, presso la Kioene Arena. 16 dicembre 2023 – Torino, Pala Alpitour: Torino accoglierà Calcutta nel suggestivo contesto del Pala Alpitour, regalando ai suoi abitanti una serata all’insegna della musica e dell’emozione. 18 dicembre 2023 – Milano, Mediolanum Forum: Il Relax Tour di Calcutta si concluderà in grande stile al Mediolanum Forum di Milano, offrendo un’esperienza straordinaria a tutti i presenti.

Biglietti in vendita a partire dal 23 maggio 2023

Non perdere l’opportunità di assistere a uno dei concerti più attesi dell’anno! I biglietti per il Relax Tour di Calcutta saranno disponibili in vendita a partire dalle ore 13:00 di martedì 23 maggio. Puoi acquistarli su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Affrettati, perché i posti sono limitati e la richiesta sarà altissima!

Calcutta: un fenomeno della musica italiana

Calcutta ha conquistato rapidamente il cuore di un pubblico trasversale grazie ai suoi dischi che hanno spopolato nelle classifiche di vendita. Le sue canzoni, diventate virali sui social media, hanno attirato l’attenzione di milioni di persone, consolidando la sua posizione come uno dei più grandi cantautori italiani.

La scrittura pop di Calcutta è unica nel suo genere e il suo talento è riconosciuto sia dalla stampa che dai social network. Brani come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone” e “Gaetano” hanno raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e sulle piattaforme di streaming, mentre “Oroscopo” ha conquistato il disco d’oro diventando una delle canzoni più trasmesse dell’estate 2016.

Un talento inconfondibile dal vivo

Chi ha avuto la fortuna di assistere a un concerto di Calcutta ha potuto sperimentare di persona il suo magnetismo e la sua straordinaria presenza sul palco. Oltre 30.000 persone hanno accolto con entusiasmo i suoi live durante l’estate 2018, riempiendo lo Stadio Francioni di Latina e l’Arena di Verona. Quest’ultimo concerto è stato immortalato in un film concerto, proiettato in oltre 150 cinema italiani.

L’atteso ritorno di Calcutta con il Relax Tour

Dopo un periodo di pausa discografica, Calcutta ha continuato a far battere forte il cuore dei suoi fan con due singoli inediti nel 2019, “Due Punti” e “Sorriso (Milano Dateo)”, e una serie di concerti che hanno toccato le principali città italiane. Il suo talento è stato anche apprezzato oltre i confini nazionali, con concerti in diverse capitali europee.

In questi ultimi anni, Calcutta ha dimostrato di essere un artista poliedrico, curando la veste sonora di RaiRadio2 e realizzando collaborazioni di successo con altri artisti, come Marracash nel brano “Laura ad honorem” presente nell’album “Noi, loro, gli altri”.

Non perdere l’occasione di vivere il Relax Tour di Calcutta

Se sei un vero appassionato di musica e desideri vivere un’esperienza unica, non puoi assolutamente perdere il Relax Tour di Calcutta. Acquista i tuoi biglietti e preparati a lasciarti trasportare dalle emozioni di uno dei più grandi talenti italiani. Lasciati coinvolgere dalle sue melodie contagiose e dalla sua straordinaria presenza sul palco. Il Relax Tour ti aspetta per regalarti serate indimenticabili in compagnia di uno degli artisti più amati e acclamati della scena musicale italiana.