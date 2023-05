Brindisi, omicidio Paolo Stasi: eseguite 5 misure cautelari

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne ucciso la sera del 19 novembre sull’uscio della sua abitazione a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Tre persone sono state arrestate, due in carcere e una ai domiciliari, e due hanno ricevuto l’obbligo di dimora. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Comando provinciale. Otto in tutto gli iscritti nel registro degli indagati.

Il giovane scese di casa e si trovò di fronte il suo assassino che probabilmente conosceva bene. Dalle indagini era emerso che a scatenare il delitto, commesso a sangue freddo a colpi d’arma da fuoco, sarebbero state tensioni nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quale anche la vittima sarebbe stata coinvolta.

Alcuni dei provvedimenti cautelari riguardano l’accusa di omicidio, gli altri lo spaccio di sostanze stupefacenti. Era noto da tempo che sarebbero coinvolti giovanissimi probabilmente minorenni all’epoca dell’omicidio.