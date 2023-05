BMW Z4 Coupé: allo studio l’inaspettato ritorno

Prossimamente, potrebbe tornare la sportiva BMW Z4 Coupé. Esteticamente, rappresenterà la versione di serie della concept car Touring Coupé, esposta recentemente all’ultima edizione 2023 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e riconoscibile per la carrozzeria shooting brake a tre porte.

Tuttavia, sarà prodotta in serie limitata. Infatti, stando alle indiscrezioni, la nuova BMW Z4 Coupé potrebbe essere prodotta in soli 50 esemplari, in vendita al prezzo unitario di circa 250.000 euro. Inoltre, non è escluso che possa essere commercializzata proprio come BMW Touring Coupé.

La nuova BMW Z4 Coupé dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 550 CV di potenza, condiviso con la coupé M4 CSL. Non è escluso che possa essere prodotta nella versione speciale da 560 CV di potenza e in soli 9 esemplari, nonché nella declinazione standard da 510 CV di potenza e in 1.000 unità.