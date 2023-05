Audi RS6 Avant: allo studio la versione speciale più potente

La station wagon Audi RS6 Avant è disponibile anche nella più sportiva declinazione performance da 630 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, in vendita da 150.000 euro circa. Affianca la configurazione standard che costa circa 140.000 euro, equipaggiata con il motore a benzina 4.0 TFSI V8 da 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, dotato della tecnologia mild hybrid da 48V e abbinato al cambio automatico tiptronic ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale quattro.

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, la Audi RS6 Avant potrebbe essere proposta nella speciale declinazione in serie limitata, ancora più performante rispetto alla precedente Anniversary 25 years of RS. Esteticamente, invece, dovrebbe rappresentare la versione di serie della concept car RS6 GTO.

La nuova versione speciale della station wagon Audi RS6 Avant potrebbe adottare il suffisso plus e la potenza di 650 CV, oppure la dicitura Final Edition e la potenza di 666 CV. Infatti, in occasione del restyling di metà carriera, dovrebbe cambiare la denominazione in RS7 Avant.