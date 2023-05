Audi RS3: allo studio le versioni più potenti

In occasione del restyling di metà carriera, la sportiva Audi RS3 sarà ancora più potente, senza ricorrere alla tecnologia Mild Hybrid da 48V. Stando alle indiscrezioni, il motore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri erogherà la potenza di almeno 420 CV. Tuttavia, non è esclusa la più prestante declinazione competition da 500 CV di potenza, come la Donkervoort F22.

Attualmente, la Audi RS3 modello 8Y, disponibile nelle varianti Sportback e Sedan, eroga la potenza di 400 CV e la coppia massima di 500 Nm. Inoltre, è previsto l’abbinamento con la trazione integrale quattro e il cambio automatico S tronic a doppia frizione. Recentemente, è stata svelata la versione speciale performance edition da 407 CV di potenza, prodotta in soli 300 esemplari.

La storia della Audi RS3 è iniziata nel 2011, con il modello 8P da 340 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima. Nel 2015 è stato introdotto il modello 8V da 367 CV di potenza e 465 Nm di coppia massima, poi rinnovato nel 2017 con la potenza incrementata a 400 CV e la coppia massima di 480 Nm.