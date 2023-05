(Adnkronos) –

L’Atalanta batte il Verona per 3-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. I bergamaschi salgono a 61 punti, i veneti rimangono terz’ultimi a quota 30. Il Verona passa in vantaggio all’11’ con Lazovic. L’Atalanta pareggia al 22′ con Zappacosta e mette la freccia nella ripresa con i gol di Pasalic al 52′ e Hojlund al 62′.