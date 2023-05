Associazione italiana cuochi-Italian food today, accordo per sviluppo ristorazione

(Adnkronos) – Una partnership per la promozione globale del comparto della ristorazione e lo sviluppo di servizi di interesse della categoria. E’ quanto prevede l’accordo sottoscritto oggi dall’Associazione italiana cuochi (Aic) che riunisce oltre 5.000 associati in tutto il Paese sostenendo, valorizzando e tutelando la categoria di cuochi e chef che diffondono la cucina italiana nel mondo, e Italian food today, magazine leader tra i professionisti della ristorazione e dell’horeca e, più in generale, tra quelli del sistema agroalimentare italiano con un target di 40mila abbonati alla sua newsletter settimanale.

La partnership consentirà, tra le altre cose, una serie di azioni sinergiche in campo editoriale, tecnico, formativo, convegnistico, fieristico, e anche in quello collegato a un tema molto attuale: la ricerca di figure professionali. Inoltre l’Aic e i suoi associati saranno protagonisti di una rinnovata visibilità sulla stampa e sui social.

“Ringrazio – ha dichiarato Simone Falcini, presidente Aic – il direttore di Italian food today, Brunello Cavalli, per questa collaborazione, molto sentita da parte nostra, perché particolarmente vicina e affine al nostro operato quotidiano. L’Associazione italiana cuochi è dedita a sostenere, valorizzare e tutelare l’intero comparto dell’enogastronomia, dove da un lato si vedono impegnati le donne e gli uomini che lavorano nei vari settori, e dall’altra le aziende che producono prodotti artigianali e/o di eccellenza. Sono personalmente in prima linea, ogni giorno, per ascoltare tutti e farmene portavoce con le istituzioni con tutte le risorse a mia disposizione. Cerchiamo nel quotidiano di valorizzare chi, ogni giorno, cerca di emozionarci con servizi e produzioni d’eccellenza. Questa collaborazione è un passo per dare ai nostri soci visibilità e opportunità”.

Per Brunello Cavalli: “L’Associazione italiana cuochi è uno dei maggiori organismi di rappresentanza della categoria dei cuochi e degli chef ed è con orgoglio che Italian food today, giornale che dialoga quotidianamente con i professionisti del Fuoricasa, i livelli istituzionali e quelli associativi, le maggiori fiere del settore fornirà il proprio supporto tecnico per la migliore diffusione e promozione dei valori e dell’attività dell’Aic e dei suoi associati e per un rinnovato protagonismo mediatico e coinvolgimento negli eventi chiave del comparto. Nel contempo questa partnership rafforza la presenza e il ruolo del nostro giornale presso la più qualificata utenza professionale con evidenti positive ricadute su tutti gli attori della filiera”.

Il comparto della ristorazione (esclusi i bar) conta in Italia circa 220mila imprese tra ristoranti e pizzerie e genera un fatturato annuo di oltre 43 miliardi con quasi 1,2 milioni di addetti