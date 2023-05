Ascolti tv, ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ debutta e vince prima serata

(Adnkronos) – La fiction di Rai1 ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ esordisce e vince la prima serata di ieri ottenendo 3.075.000 telespettatori con il 16,7%. Su Canale 5 la quinta puntata de ‘L’Isola dei Famosi 17’, che ha visto lo svenimento in diretta di Corinne Clery, ha totalizzato invece 2.504.000 telespettatori con il 18,3% (share più alto per la maggiore durata della trasmissione, in onda dalle 21,45 all’una di notte). Terzo gradino del podio per Rai3 che con ‘Report’ ha raccolto 1.541.000 telespettatori e il 7,6% di share.

Su Rai2 ‘N.C.I.S. Los Angeles’ ha conquistato 929.000 telespettatori e il 4,4% di share e, a seguire, ‘Blue Bloods’ ne ha ottenuti 751.000 con il 4,6%, mentre Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ne ha registrati 901.000 con il 6% di share. Su Italia 1 ‘I Guardiani della Galassia 2’ è stato seguito da 881.000 telespettatori pari al 5,2% e Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ ha segnato il 3,6% con 685.000 telespettatori, mentre ‘No Time to Die’ su Tv8 è stato visto da 559.000 telespettatori pari al 3,6%. Infine ‘Atlantide’ su La7 ha interessato 350.000 telespettatori con uno share del 2.6%.

Rai1 ha vinto anche la fascia dell’access prime time con ‘Cinque Minuti’ con Bruno Vespa (4.386.000 telespettatori, share 21,9%) e, a seguire, con ‘Affari Tuoi’ (4.972.000 telespettatori, share 23,2%), mentre ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 si è fermata a 3.594.000 telespettatori con il 16,8% di share. La rete ammiraglia Rai ha conquistato anche il preserale con ‘L’Eredità’. Il programma condotto da Flavio Insinna ha registrato infatti 3.960.000 telespettatori e il 25,3% di share. Canale 5 con ‘Avanti un altro! Story’ ha ottenuto invece 2.743.000 telespettatori e il 18,5%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 8.242.000 telespettatori e il 39,48% di share. La seconda serata e le 24 ore sono andate invece ai canali Mediaset rispettivamente con 4.055.000 telespettatori (42,51%) e 3.201.000 telespettatori e il 38,08% di share.