Artmarket.com: Un mercato dell’arte solido ma non ancora consolidato nel 2023. Artprice valuta i primi risultati primaverili di Christie’s a New York

(Adnkronos) – PARIGI, 22 maggio 2023 /PRNewswire/ — Senza “capolavori assoluti” in offerta, non ci sono stati risultati “mega” nella prima grande vendita di prestigio del 2023 di Christie’s a New York. L’11 maggio molte opere sono state vendute a più di 10 milioni di dollari, ma nessuna ha superato la soglia dei 50 milioni. In effetti, il picco raggiunto l’anno scorso in una stessa vendita, quando Shot Sage Blue Marilyn (1964) di Andy Warhol raggiunse i 195 milioni di dollari, sembra ormai piuttosto remoto.

Henri Le Douanier Rousseau – I fenicotteri (1910), venduto per 43,5 milioni di dollari da Christie’s l’11 maggio 2023https://mma.prnewswire.com/media/2078055/Henri_Le_Douanier_Rousseau.jpg



I 15 maggiori artisti per fatturato d’asta da Christie’s New York l’11 maggio 2023Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2078056/Top_15_at_Christies_New_York.jpg



“Il mercato dell’arte è una piramide”, osserva Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice “La sua base rimane molto solida, grazie agli innumerevoli scambi registrati ai quattro angoli del pianeta, in tutte le fasce di prezzo. Ma ogni anno questa piramide è solitamente coronata da almeno un grande risultato per un grande capolavoro; una sorta di apice che finora è mancata quest’anno”.

Il mercato trattiene il respiro

Si potrebbe affermare che questo rompe un po’ con la tradizione di Christie’s. Negli ultimi anni la casa d’asta di François Pinault ha abituato il mercato dell’arte a risultati molto importanti nelle vendite di maggio a New York:

Nella maggior vendita d’arte del XX secolo dell’11 maggio 2023, il miglior risultato di Christie’s è stato di soli 43,5 milioni di dollari, per una tela di Henri Rousseau (alias Le Douanier) dipinta nell’anno della sua morte. É un nuovo clamoroso record d’asta per questo artista che era particolarmente affezionato a Picasso, ma come picco per questa prestigiosa vendita sembra quasi troppo modesto.

Forse rivela una perdita di slancio dopo la raffica di record sbalorditivi raggiunti lo scorso autunno durante la vendita della Paul G. Allen Collection, quando Christie’s ha venduto cinque lotti oltre la soglia dei 100 milioni di dollari in una sola serata?

I risultati più spettacolari della serata sono stati ottenuti per due opere della Collezione di Paul G. Allen che non erano state incluse nella vendita dello scorso autunno. Il primo è stato Black Iris VI di Georgia O’Keeffe (1936), stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari e aggiudicato per 21,1 milioni di dollari (comprese le commissioni). L’ultima volta che è stato messo all’asta, nel 1998, è stato venduto per 1,1 milioni di dollari, quasi venti volte di meno. L’altra era l’opera di David Hockney, EarlyBlossom, Woldgate (2009), anch’essa stimata tra i 5 e i 7 milioni di dollari, che è salita a 19,4 milioni.

Garanzie… ma non di rendimento

Dei 70 lotti offerti da Christie’s New York l’11 maggio 2023, solo 33 non erano garantiti. Sempre più spesso nelle grandi vendite d’arte di questi tempi, tutte le opere della Collezione S. I. Newhouse e della Collezione Paul G. Allen (così come molte altre provenienti da collezioni prestigiose, tra cui la Alan and Dorothy Press Collection) hanno beneficiato di garanzie di vendita.

Per questi lotti Christie’s rilascia la seguente dichiarazione: “In alcune occasioni, Christie’s ha un interesse finanziario diretto nell’esito della vendita di alcuni lotti destinati alla vendita. Ciò si verifica in genere quando, indipendentemente dall’esito dell’asta, si garantisce al Venditore un prezzo minimo di vendita per l’opera. É appunto il prezzo minimo garantito. È davvero tanto”

Nella primavera del 2022, il 30% dei lotti della sessione artistica del XX secolo di Christie’s era soggetto a garanzie (17 sui 56 offerti, tra cui due nella vendita della Collezione Anne H. Bass ). Quest’anno, la stessa casa d’asta ha garantito il 52% dei lotti. Tuttavia, la moltiplicazione di tali garanzie di vendita non garantisce necessariamente una migliore prestazione. Complessivamente, nella vendita dell’ 11 maggio 2023, Christie’s ha incassato 506,6 milioni di dollari rispetto agli 832,2 milioni di dollari della stessa sessione dell’anno scorso.

