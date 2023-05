Anticipazioni Imperdibili di ‘Il Caffè’: Scopri i Segreti di Erminio Macario, l’Intrigante Analisi sulla Tecnologia di Simone Perotti e l’Emozionante Ritratto di Milva!

Il Caffè, il celebre programma condotto da Pino Strabioli e trasmesso su Rai Cultura, offre agli spettatori una stimolante combinazione di libri, teatro, cinema e musica, in un racconto che unisce il presente al passato, grazie al prezioso patrimonio delle Teche Rai. Nell’episodio in onda sabato 27 maggio alle 7.10 su Rai 1, Pino Strabioli ricorda il grande attore piemontese Erminio Macario, a 43 anni dalla sua scomparsa. Macario è stato uno dei protagonisti più importanti del panorama dello spettacolo italiano nel XX secolo, e verrà celebrato attraverso aneddoti, curiosità e filmati emozionanti.

Inoltre, lo scrittore Simone Perotti presenterà il suo ultimo libro intitolato “Il quoziente umano”. Quest’opera affronta un tema di grande rilevanza e attualità: l’impatto della tecnologia sulla società. Perotti analizza con profondità e sapienza l’influenza che la tecnologia ha esercitato e continua ad esercitare sulle nostre vite, ponendo l’accento sulle implicazioni sociali e culturali di questa evoluzione.

Infine, verrà ricordata Milva, la grande artista italiana, in un toccante ritratto intimo scritto dalla sua stessa figlia Martina Corgnati nel libro intitolato “Milva. L’ultima Diva”. Questa testimonianza sincera e autentica offre un’occasione unica per conoscere a fondo la figura e l’eredità di questa straordinaria cantante, una vera icona del panorama musicale italiano.

Come di consueto, non mancheranno i preziosi consigli di lettura di Santino Fiorillo, che ci guiderà nella scoperta di nuove opere letterarie da non perdere.

Da questa stagione, Il Caffè sarà trasmesso anche su Rai5 il sabato pomeriggio alle 18. Per coloro che non vogliono perdersi neanche una puntata, l’appuntamento è su Rai Play. In alternativa, per chi preferisce l’ascolto, sarà possibile trovare il programma in versione podcast su Rai Play Sound.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione di immergervi nella cultura italiana, scoprendo il meglio della letteratura, del teatro, del cinema e della musica. Il Caffè vi aspetta con le sue affascinanti storie e le sue interessanti riflessioni, pronte a catturare la vostra attenzione e arricchire il vostro bagaglio culturale.