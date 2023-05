Anticipazioni esclusive della puntata de Le Iene: sorprese, inchieste e ospiti speciali!

Le Iene, il celebre programma televisivo condotto da Belen Rodriguez, sarà in onda martedì 23 maggio su Italia1 per il suo ultimo appuntamento stagionale. In questa serata speciale, Belen sarà affiancata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma le sorprese non finiscono qui: la trasmissione si concluderà con una performance di Emma, che delizierà il pubblico con alcuni dei suoi brani più celebri e il suo ultimo singolo “Mezzo mondo”, un’anticipazione del suo nuovo album. Non mancheranno gli ospiti speciali in studio, tra cui Paola Barale e Martin Castrogiovanni.

Servizi in primo piano

Durante la puntata, verrà presentato un reportage di Gaetano Pecoraro sulla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. L’obiettivo è raccontare i danni ingenti causati da questo disastro naturale e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di prestare attenzione e fornire aiuto alle comunità colpite.

Un altro servizio di grande interesse, a cura di Gaston Zama, sarà incentrato sulla figura di Maria Giuseppina Scarpulla, conosciuta come Gisella Cardia, la presunta veggente che afferma di ricevere apparizioni sacre della Vergine Maria sulla collina di Trevignano Romano. Questo segmento si concentra sulla difesa dei fedelissimi di Gisella Cardia, che respingono le critiche e le accuse rivolte alla veggente. Nel video che andrà in onda domani, verrà mostrata l’ultima lacrimazione della statuina della Madonna avvenuta nella casa della veggente pochi giorni fa, secondo i fedelissimi presenti. Inoltre, sarà svelato il presunto “mandante” delle calunnie nei confronti di Gisella Cardia.

Continua l’inchiesta sul mondo dei taxi

Nell’ultima puntata, abbiamo assistito alla rivelazione di presunte evasioni nel settore dei taxi. Nicolò De Devitiis continua a indagare su questa controversa situazione, portando alla luce ulteriori dettagli e approfondimenti. Sarà un’occasione per scoprire ulteriori informazioni sul mondo dei taxi e per capire meglio le dinamiche che coinvolgono questa professione.

Conclusioni

Non perdete l’ultima puntata stagionale di Le Iene su Italia1, in onda martedì 23 maggio. Sarà una serata ricca di emozioni, con servizi interessanti e ospiti speciali. Affiancate Belen Rodriguez e i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba per un’esperienza televisiva unica. Non mancate!