Aninature, cercasi nuovi incaricati alla vendita diretta nel settore pet food

(Adnkronos) – Aninature srl, new entry nel mercato italiano del pet food naturale e di altissima qualità, è alla ricerca di nuovi incaricati alla vendita diretta per far crescere la sua rete di consulenti di oltre 1700 unità su tutto il territorio italiano. La nuova realtà nasce dalla volontà dell’imprenditore svizzero Michel Jüstrich, fondatore di Anifit ag, di investire sul mercato italiano con la costituzione della nuova società Aninature srl, con lo sviluppo di una rete di incaricati su scala nazionale, un obiettivo di 5 milioni di euro di fatturato nel primo anno e una futura produzione in Italia.

In Svizzera, Anifit ha un fatturato annuo superiore a 20.000.000 euro ed è impegnata da oltre 20 anni nella produzione e nella vendita diretta di cibi per cani e gatti con ingredienti naturali 100% dichiarati in etichetta. Il primo passo che Aninature sta facendo per migliorare la brand awareness ed ampliare il bacino di clienti affezionati è creare un ampio e solido network di consulenti a cui affidare la promozione dei propri prodotti.

“Per gli amanti degli animali e i proprietari di pet – dichiara Francesco Detti, amministratore delegato Aninature – si tratta di trasformare la propria passione in un’attività flessibile, dinamica e altamente performante Quella della vendita diretta resta sicuramente un’opportunità occupazionale in grado di conciliare le esigenze personali con quelle professionali, nel nostro caso concilia anche una passione. Grazie alla nostra rete di consulenti puntiamo, infatti, a diventare non solo un semplice fornitore diretto per il cliente, ma a dare vita a una community consapevole e sensibile al ruolo di primaria importanza che l’alimentazione riveste nella salute dell’animale. Crediamo, infatti, che la formula del porte-à-porte sia l’ideale per offrire un servizio puntuale e su misura ai nostri consumatori, oltre che per avere uno scambio diretto e un contatto personale con l’azienda”.

Per entrare a far parte del network Aninature non vengono richiesti capitali iniziali, investimenti crescenti, quote di iscrizione e nemmeno un numero minimo di ordini obbligatori al mese, l’attività è totalmente autogestita e adattabile in base ai propri obiettivi di vendita e di guadagno. La strategia degli incentivi in Aninature prevede una remunerazione congrua al proprio investimento di tempo ed energie.

“Siamo alla ricerca di persone – aggiunge Francesco Detti – che abbiano la volontà di farsi ambasciatrici della nostra filosofia in prima linea, prendendo contatto personalmente con i pet owners e guidandoli nella scelta alimentare più indicata per il proprio amico a quattro zampe. La prerogativa principale che devono avere i candidati è l’amore verso gli animali, la forza trainante del nostro team e della nostra azienda. In Svizzera, in 20 anni abbiamo costruito una squadra di oltre 2.000 consulenti, in Italia in soli tre mesi ne abbiamo raggiunti 2.300 e per fine anno puntiamo a varcare la soglia dei 4000”.

Aninature assiste i propri consulenti dal punto di vista fiscale, amministrativo, logistico e commerciale in modo da permettere loro di potersi dedicare allo sviluppo della loro occupazione. Inoltre, offre loro formazione gratuita, con incontri formativi sia in presenza che online, con materiali completi di nozioni tecniche e consigli utili per lo svolgimento quotidiano della loro attività di consulente. I prodotti, partendo dal magazzino centrale, vengono consegnati in tutta Italia attraverso un accurato e celere sistema di corrieri nazionali. Per scoprire come diventare consulente Aninature potete consultare il sito www.aninature.it nella sezione ‘Diventa consulente Aninature’.