Alla Farnesina “Le Giornate del Made in Italy Digitale”

(Adnkronos) – Si tiene oggi, alla Farnesina, presso la Sala delle Conferenze Internazionali, l’evento di lancio de “Le Giornate del Made in Italy Digitale”. L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con Ice Agenzia e Amazon. L’incontro mira a sostenere e valorizzare il nostro Made in Italy nel mondo, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica, con una promozione speciale di migliaia di prodotti certificati Made in Italy attraverso apposite “vetrine virtuali” di Amazon, che saranno attive dal 29 maggio al 2 giugno in 11 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

L’evento è aperto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, cui faranno seguito gli interventi del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che interverrà in video-messaggio. I lavori proseguiranno con gli interventi del Presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, e della Vice Presidente Amazon – Country Manager – Italia e Spagna, Mariangela Marseglia.

Nella seconda parte dell’evento si svolgerà una Tavola Rotonda – moderata dalla giornalista di SKY TG24 Lavinia Spingardi, con la partecipazione di Anna Bortolussi, General Manager Marketplace Europe, Brand Owners and Seller Success Amazon Europa – in cui sarà dato spazio ad alcune interessanti testimonianze di aziende che hanno beneficiato con successo delle vetrine del Made in Italy nell’ambito delle intese tra Agenzia Ice e Amazon. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Farnesina.