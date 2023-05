Massimo Ceccherini: l’amore per il suo cane Lucio e la rinascita grazie all’aiuto di Matteo Garrone

L’attore, regista, comico e sceneggiatore Massimo Ceccherini è stato ospite dell’intervista intima e profonda “Da noi…a ruota libera”, in cui si è aperto con Francesca Fialdini riguardo alla sua vita privata e al rapporto speciale con il suo cane Lucio. Ceccherini ha rivelato di non uscire mai di casa e di sentirsi solo quando è in televisione, aggiungendo che oggi ha dovuto lasciare il suo cane a casa, cosa che lo ha fatto soffrire molto.

Ha poi approfondito il suo rapporto con Lucio, definendolo come “il suo bambino” e spiegando che riesce a mantenere a freno i suoi demoni interiori grazie all’amore della sua moglie e del suo cane. Ha confessato che Lucio è il suo tutto e che, quando dorme con lui, sua moglie preferisce andare altrove. Ha anche sottolineato il fatto che sono i cani a proteggere gli esseri umani e che sono i nostri angeli custodi.

Ceccherini ha poi parlato del suo passato tormentato e di come sia stato toccato da Dio, iniziando una serie di incontri che lo hanno salvato. Tra queste persone, ha menzionato Matteo Garrone, a cui è legato da molti anni e che ha definito come la sua “fatina”. Infine, ha espresso la sua convinzione che questa fase della sua vita, caratterizzata dalla presenza di Lucio e dalla rinascita interiore, sia la più bella fino ad oggi.