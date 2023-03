“Vorrei dirti che” racconta la storia di Julia, cantante con tetraparesi spastica, e del suo amore per Vincenzo

Domenica 5 marzo alle 15 su Rai2, torna “Vorrei dirti che”, il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, con Elisa Isoardi alla ricerca di storie emozionanti da raccontare in giro per l’Italia.

Questa settimana, il programma ci porta a Giugliano in Campania (Na) per incontrare Julia, cantante quarantenne di origini russe con una tetraparesi spastica che non le permette di muovere bene le articolazioni.

La passione per il canto

Julia si avvicina al canto da bambina e, grazie al sostegno della madre, impara a non sentirsi diversa dagli altri nonostante la sua disabilità, coltivando questa passione. Anni dopo, si trasferisce in Italia per perfezionarsi al Conservatorio di Novara. Nel 2013 viene chiamata a esibirsi a Caserta dove conosce il suo futuro marito Vincenzo, con il quale è subito colpo di fulmine: un anno dopo, infatti, decidono di sposarsi.

Il sostegno di Vincenzo

Julia vuole ringraziare Vincenzo per averla sempre supportata spingendola a non abbandonare il canto nonostante le tante difficoltà incontrate a causa della sua malattia, dandole la forza di continuare senza mai lasciarla sola.

Conclusioni

La storia di Julia e Vincenzo è una storia di amore e di superamento delle barriere, ma anche di musica e di passione. “Vorrei dirti che” è un programma che ci porta alla scoperta di storie emozionanti di persone comuni che, grazie alla loro forza interiore, sono riuscite a superare le difficoltà della vita. Se sei curioso di scoprire questa storia di amore e di passione, non perdere l’appuntamento su Rai2 domenica 5 marzo alle 15.