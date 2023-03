Verissimo: anticipazioni del weekend con ospiti di grande successo

Il weekend su Canale 5 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese con la nuova puntata di “Verissimo“, in onda sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 alle ore 16.30.

Sabato:

Il programma inizierà con la presentazione di Piero Chiambretti, che arriverà presto su Canale 5 con un nuovo show dal titolo “La tv dei 100 e uno”.

In esclusiva per “Verissimo”, ci sarà l’attore turco Uğur Güneş, noto come Yilmaz Akkaya nella fortunata serie “Terra amara”. Silvia Toffanin ospiterà inoltre Franco Nero, che racconterà la sua lunga e prestigiosa carriera cinematografica, insieme alla presentazione del suo ultimo film “L’uomo che disegnò Dio”. In studio ci sarà anche la cantante Syria, che racconterà la sua vita e la sua esperienza musicale, insieme al percorso di Manuela Villa e al fascino dell’attrice Madalina Ghenea.

Domenica:

La puntata di domenica di “Verissimo” sarà incentrata su un’ospite d’eccezione, la cantante Giorgia, che si esibirà in un’intervista a tutto tondo. Inoltre, ci sarà anche Nino D’Angelo, che porterà in studio la sua umanità e i suoi oltre quarant’anni di carriera musicale. Infine, Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano, Anna Pettinelli e Paola Caruso, che parlerà del grave problema di salute che ha colpito suo figlio Michele alcuni mesi fa e del suo stato attuale.

Non perdere questa nuova puntata di “Verissimo”, un’occasione unica per conoscere meglio i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana.