Una serata indimenticabile con la finale di “The Voice Senior” su Rai 1

La finale di “The Voice Senior” è una serata adrenalinica, ricca di musica e sorprese, in cui i concorrenti over 60 del talent show si esibiscono sul palco per l’ultima volta con i brani assegnati dai rispettivi coach. Inoltre, la finalissima ospita la cantante Fiorella Mannoia come superospite.

La giuria di “The Voice Senior” è formata dai quattro coach del programma – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai loro concorrenti, i coach sono pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti. Tuttavia, il pubblico da casa ha la possibilità di votare il proprio preferito tramite il televoto e decidere il vincitore di “The Voice Senior”.

Il programma è in onda venerdì 3 marzo in prima serata su Rai 1 e visibile all’estero su Rai Italia. Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica “Universal Music”. Inoltre, il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay.

Non perdete l’occasione di assistere alla finalissima di “The Voice Senior” e votare il vostro talento preferito. Sintonizzatevi su Rai 1 e godetevi una serata di grande musica e emozioni.