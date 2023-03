Ucraina-Russia, Usa: nuove armi per Kiev, l’annuncio

(Adnkronos) – Nuovo pacchetto di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina. La Casa Bianca annuncerà un’altra fornitura nella giornata di venerdì, quando il presidente Joe Biden riceverà il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha annunciato incontrerà il presidente Joe Biden, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca

“E’ in arrivo un altro pacchetto di aiuti che includeranno principalmente munizioni di cui gli ucraini avranno bisogno per i sistemi che già hanno, come gli Himars”, ha detto Kirby, senza indicare il valore della fornitura. Biden e Scholz, ha aggiunto, discuteranno “ulteriore supporto per l’Ucraina”.

BLINKEN-LAVROV – A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi va in scena il primo incontro, seppur breve, tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Mettete fine a questa guerra di aggressione, impegnatevi per una diplomazia significativa che possa produrre una pace giusta e durevole”, il messaggio di Blinken, secondo quanto riferito dallo stesso segretario di Stato.

“Il presidente Putin ha dimostrato zero interesse a dialogare, dicendo che non c’è niente neanche da discutere a meno che e fino a che l’Ucraina accetta e, cito le loro parole, ‘la nuova realtà territoriale”, ha detto ancora Blinken nella conferenza stampa.

Blinken ha ribadito a Lavrov che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro la Russia “per tutto il tempo necessario”.

LO SCENARIO – Le nuove armi verranno utilizzate in uno scenario che, a giudicare dal quadro delineato dall’intelligence britannica, complice l’aumento delle temperature sarà caratterizzato da condizioni sul terreno che limitano i movimenti dei mezzi pesanti e quindi “avvantaggiano militarmente le forze difensive”.

“Mentre le forze ucraine continuano la loro difesa di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, l’aumento delle temperature sta provocando la formazione di una fanghiglia, condizioni note in ucraino come “bezdorizhzhia”, che limita gli spostamenti attraverso il paese. Ciò generalmente fornisce qualche vantaggio militare alle forze in difesa”, si legge nel documento.

“Le temperature al suolo diurne sono aumentate e ora sono ampiamente al di sopra dello zero. Come da metà febbraio, il gelo notturno e il disgelo diurno rimangono condizioni probabili fino alla prossima settimana. Le previsioni di temperature più calde della media per il resto dell’inverno e della primavera ridurranno ulteriormente gli spostamenti. È quasi certo che entro la fine di marzo i movimenti saranno ostacolati al massimo, dopo la fase finale del disgelo. Ciò aggiungerà ulteriore attrito alle operazioni a terra e ostacolerà il movimento fuoristrada di veicoli corazzati più pesanti, specialmente su terreni sconnessi nel settore di Bakhmut”.