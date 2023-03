Ucraina, Medvedev: “Fabbrica tedesca di tank? Non vediamo l’ora”

(Adnkronos) – Il produttore di armi tedesco Rheinmetall è in trattative con i funzionari ucraini per la costruzione di un impianto di carri armati in Ucraina, secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Der Spiegel. Con un costo stimato di circa 200 milioni di euro, l’impianto potrebbe produrre fino a 400 carri armati Panther all’anno.

Il Panther è un modello di carro armato di nuova concezione basato sul carro armato Leopard-2, che potrebbe fornire all’Ucraina un vantaggio significativo in termini di equipaggiamento poiché sia ​​l’Ucraina che la Russia si affidano attualmente a carri armati progettati dai sovietici. “L’Ucraina ha bisogno di 600-800 carri armati per vincere”, ha dichiarato Armin Papperger, presidente della Rheinmetall, descrivendo i negoziati con il governo ucraino come “promettenti” e auspicando una decisione entro i prossimi due mesi.

L’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, ha reagito con sarcasmo alla proposta avanzata dalla Rheinmetall di costruire in Ucraina una fabbrica di tank, dicendo che se fosse realizzata, Mosca la prenderebbe di mira con i missili Kalibr.

“Se veramente i tedeschi decidono di costruire lì (sebbene siano persone pragmatiche), non vediamo l’ora. L’evento sarà debitamente accolto con fuochi d’artificio dei ‘Kalibr’ e altri dispositivi pirotecnici”, ha scritto su Telegram. I Kalibr sono missili da crociera lanciati principalmente dalle navi. La flotta russa nel Mar Nero li ha utilizzati negli ultimi mesi per sparare sugli impianti energetici ucraini.