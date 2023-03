Ucraina, Lukashenko contro Zelensky: “È solo un bastardo”

(Adnkronos) – Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dato oggi del “bastardo” a Volodymyr Zelensky, accusando l’omologo ucraino del “sabotaggio” di un aereo da ricognizione russo A-50, colpito da droni in una base aerea in Bielorussia.

“C’è solo una conclusione. Pensavo che l’Ucraina avesse bisogno di pace e che Zelensky facesse il tifo per il suo popolo. Ma Zelensky è solo un bastardo. Queste operazioni non possono essere portate avanti senza l’approvazione del leader del paese”, ha detto Lukashenko nel lungo discorso in cui ha annunciato la cattura del presunto responsabile dell’attacco del 26 febbraio contro un A-50 russo nella base aerea di Machulishchy, vicino Minsk. L’azione era stata rivendicata dal gruppo partigiano bielorusso Bypol.

Citato dall’agenzia bielorussa di Stato BeLta, Lukashenko ha dichiarato che l’uomo arrestato ha un passaporto russo e uno ucraino ed è stato addestrato dai servizi ucraini per perpetrare “attacchi terroristici”.