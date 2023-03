Ucraina, ecco i tank Leopard 2 dalla Germania

(Adnkronos) – L’Ucraina si appresta a ricevere i primi tank Leopard 2 dalla Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato oggi che 18 carri armati di fabbricazione tedesca saranno a disposizione di Kiev entro fine mese. Nello stesso momento l’Ucraina riceverà tre carri dello stesso modello dal Portogallo. A febbraio, Pistorius aveva delineato il quadro della fornitura: i primi 20-25 Leopard 1A5 arriveranno in Ucraina entro l’estate, mentre fino ad altri 80 saranno consegnati entro l’anno. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 100 mezzi nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio.

Le forze armate di Kiev attendono nel medesimo periodo anche i mezzi promessi da altri partner. A febbraio, il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha preannunciato la consegna dei Leopard 2 attorno a metà marzo, aggiungendo che ”i soldati ucraini si stanno addestrando in Polonia” dall’inizio di febbraio ”su come far funzionare questi carri armati. Saranno pronti a metà marzo”.

In Polonia nelle scorse settimane sono arrivati anche i tank promessi dal Canada e gli istruttori canadesi hanno iniziato l’addestarmento dei reparti ucraini, come ha spiegato il mese scorso la ministra della Difesa canadese, Anita Anand. “Abbiamo annunciato l’invio di quattro tank in Polonia. E’ già avvenuto, i tank sono in Polonia”, ha detto Anand. Nel paese sono arrivati anche 25 istruttori.