Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese

(Adnkronos) – L’allarme aereo scattato in diverse regioni dell’Ucraina è stato esteso all’intero Paese, riporta il Guardian citando l’account Twitter di Euromaidan Press. Precedentemente l’allarme aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli.

E “per il terzo giorno consecutivo”, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si trova nell’area dell’Ucraina occupata dai russi. Lo scrive la Bbc, precisando che A Mariupol, Shoigu “ha verificato il grado di disponibilità delle strutture già commissionate e lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri degli edifici e delle strutture in costruzione”, afferma.L’elenco delle strutture che Shoigu avrebbe visitato include un centro medico, un centro di emergenza e “un nuovo microdistretto di 12 edifici residenziali di cinque piani”.

Sabato, il dipartimento militare russo ha reso noto che il ministro ha visitato il “posto di comando avanzato” di una delle formazioni del gruppo di truppe Vostok nella direzione sud di Donetsk. Domenica si è parlato di un incontro tra Shoigu e i leader di altri gruppi presso il “quartier generale del gruppo congiunto delle truppe russe”.

Intanto secondo l’intelligence britannica l’esercito russo sta compensando le pesanti perdite di veicoli corazzati grazie al dispiegamento di carri armati T-62 vecchi di 60 anni. “Esiste una possibilità realistica che anche le unità della prima divisione di carri armati della Guardia (1 Gta), probabilmente la principale forza di carri armati russa, venga riequipaggiata con T-62 per compensare le perdite precedenti”, si legge nel documento diffuso dal ministero della Difesa britannico. “La 1 Gta – prosegue – avrebbe dovuto ricevere il T-14 Armata Mbt di nuova generazione a partire dal 2021. Nei giorni scorsi sono stati identificati per la prima volta anche veicoli corazzati trasporto truppe russi Btr-50, schierati per la prima volta nel 1954”. “Dall’estate scorsa – si legge ancora – circa 800 T-62 sono stati prelevati dai depositi e alcuni sono stati dotati di sistemi di avvistamento aggiornati che molto probabilmente miglioreranno la loro efficacia notturna. Tuttavia – conclude – entrambi questi tipi di veicoli presenteranno vulnerabilità sul campo di battaglia, inclusa l’assenza di moderne armature reattive esplosive”.