Trasporti, Grimaldi (Alis): ‘Con logistica colonna portante del Paese’

(Adnkronos) – “Con la pandemia prima, la guerra poi, la crisi energetica e le calamità naturali, il settore del trasporto e della logistica si è dimostrato una colonna portante per tutto il paese”. Queste le parole di Guido Grimaldi, presidente Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) in occasione dell’apertura di LetExpo2023, la fiera dedicata alla logistica sostenibile, ai trasporti e ai servizi a 360°, a Verona dall’8 all’11 marzo. Una manifestazione che promette un successo di pubblico, come auspicato anche da Grimaldi: “Partiamo con oltre 50.000 accrediti prima ancora di iniziare l’evento. Attendiamo circa 80-100 mila presenze in questi quattro giorni, ma soprattutto la presenza di 310 espositori” augura il presidente di Alis.

Con LetExpo 2023 Alis e Veronafiere consolidano una collaborazione strategica che mette al centro il mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese in una fiera che si fa carico della responsabilità di promuovere una cultura che ci accompagni nella transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili. “Il connubio tra sostenibilità economica e sociale è importante, ma soprattutto ci vuole una sensibilità imprenditoriale molto forte e i nostri associati l’hanno”, sottolinea Grimaldi.

La fiera, giunta alla seconda edizione, rappresenta il luogo in cui il trasporto, la logistica, il made in Italy si incontrano per accendere un faro sulle eccellenze del nostro paese: “Abbiamo sempre dimostrato di essere un settore trainante silente che ha sempre lavorato portando le match in giro per tutto il mondo, senza dimenticare che a livello marittimo si muove più del 90% delle match a livello mondiale. Il nostro lavoro è importante ed è giusto riconoscergli una certa dignità”, conclude il presidente di Alis.