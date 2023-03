Total Telecom: la migrazione degli utenti e la varietà dei percorsi di monetizzazione accelerano e migliorano la redditività del 5G

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom riferisce che Peng Song, presidente delle attività ICT Strategy and Marketing di Huawei, intervenendo al Mobile World Congress (MWC) 2023 ha sottolineato: “I fornitori di servizi hanno già iniziato a raccogliere i frutti degli investimenti nel 5G in tutto il mondo, e questo ha creato un ‘effetto certezza'”.

“Alla fine del 2022, gli abbonati 5G erano un miliardo. A titolo di paragone, sono occorsi più di cinque anni perché il 4G raggiungesse lo stesso livello. Sono disponibili oltre 800 smartphone 5G, e la buona notizia è che i principali operatori 5G stanno già registrando un solido impatto finanziario fin d’ora”, ha dichiarato Peng Song.

Peng Song ha riferito inoltre che, se un operatore effettuasse la migrazione del 30% del traffico verso eMBB 5G in un triennio, basterebbero meno di quattro anni per registrare un ritorno sugli investimenti (RoI), un lasso di tempo ulteriormente riducibile implementando i servizi con accesso wireless fisso (FWA) e ToB.

Le reti 5G sono dotate di numerose capacità di ultima generazione che aiutano i fornitori di servizi a offrire un’esperienza superiore; ad esempio, i service provider possono garantire velocità di downlink e di uplink agli utenti VIP.

I servizi 5G ad accesso wireless fisso (FWA) sono un’altra funzionalità emergente che aiuta i fornitori di servizi ad accelerare la monetizzazione. Peng Song ha sottolineato: “Possiamo identificare due potenziali mercati per il FWA 5G: il declino dei cavi in rame nei mercati sviluppati e l’accesso alla banda larga ad alta velocità nei mercati emergenti”.

Un’altra importante opportunità di monetizzazione del 5G per le TLC sono le reti 5G private. “Gli operatori possono sfruttare il cloud, l’edge computing e i servizi a valore aggiunto come attività per fornire alle aziende partnership commerciali realmente olistiche”, ha continuato.

Il 5G si differenzia da qualsiasi tecnologia precedente e non rappresenta solo una questione economica per gli operatori, ma porta anche a cospicui vantaggi sociali.

Peng Song ha esortato il settore a utilizzare le linee guida aziendali G.U.I.D.E. di Huawei per sfruttare al massimo il potenziale del 5G e per passare dal ‘5Good al 5Great’. Dal 2024 al 2030, il 5G continuerà a velocizzare la monetizzazione dei fornitori di servizi del settore grazie alla strategia G.U.I.D.E.

Informazioni su Total Telecom

Total Telecom informa quotidianamente online, con la possibilità di abbonarsi per ricevere via email notizie importanti e analisi mensili. Total Telecom organizza le manifestazioni annuali World Communication Awards e Asia Communication Awards, oltre a una serie di conferenze e opportunità di networking, come Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany e il Total Telecom Congress. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.totaltele.com

