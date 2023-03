Total Telecom: Huawei chiede al settore di concentrarsi sullo sviluppo di un’infrastruttura digitale orientata al futuro e di sfruttare il successo commerciale del 5G

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom ha reso noto che, a MWC Barcelona 2023, Huawei ha sottolineato la necessità di sviluppare un’infrastruttura ICT semplice, efficiente dal punto di vista energetico e intelligente, per velocizzare la trasformazione digitale delle TLC e promuovere l’innovazione.

Dato che la trasformazione digitale è sempre più veloce in tutti i settori di attività, il presidente della divisione Carrier BG di Huawei, Li Peng, nel corso di un intervento all’MWC Day 0 Forum, ha illustrato il modo in cui il 5G sta aprendo le porte a un mondo intelligente e come il passaggio al 5.5G rappresenterebbe una svolta importante in questo percorso. Ha anche esposto la necessità di collaborazioni nel settore per accelerare il progresso verso un mondo a banda ultralarga, verde e intelligente, per rispondere alle nuove esigenze digitali in crescita di utenti e settori.

Li ha sottolineato che le tecnologie generiche come il 5G, l’intelligenza artificiale (IA) e il cloud computing trainano la digitalizzazione industriale e creano nuove opportunità strategiche, dato che i clienti enterprise necessitano di più portafogli di offerte e i carrier devono rafforzare la “Connectivity+”. In futuro, il mondo intelligente sarà strettamente integrato nel mondo fisico.

Il passaggio dal 5G al 5.5G sarà quindi cruciale. Huawei è pronta a collaborare con i partner di settore per fornire un’esperienza a 10 Gigabit diffusa grazie a tecnologie wireless, ottiche e IP all’avanguardia, per esplorare casi d’uso come il rapporto veicolo-strada e il monitoraggio dell’ambiente per integrare connettività e rilevamento, e per sviluppare un sistema unificato di indicatori di efficienza energetica per supportare la crescita dell’industria verde. È importante notare che NCIe, un indicatore per la misurazione dell’intensità delle emissioni di carbonio dalle reti, è stato ufficialmente pubblicato come standard dall’ITU-T lo scorso anno.

Alla fine dell’intervento, Li ha esortato l’intero settore delle telecomunicazioni a implementare il modello di business GUIDE, per velocizzare l’adozione del 5G e promuovere la transizione globale verso un mondo a banda ultralarga, verde e intelligente.

