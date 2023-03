TikTok, in Francia niente app in telefoni governo e Macron

(Adnkronos) – I telefoni di servizio dei membri del governo francese e del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron non hanno l’app TikTok. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce del Governo transalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. “Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri del Governo dispongono di telefoni di servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’app Tiktok o altri social network”, sottolinea Véran.

“Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui telefoni di servizio non venissero installati app di social network. La riflessione è in corso per quanto riguarda altri ministeri e eventualmente per le amministrazioni centrali o territoriali”, spiega ancora il portavoce. Per Véran “non vogliamo che queste app abbiano dei dati che vengano trattati all’esterno dell’Ue perché ne dipende la sovranità europea e non siamo ingenui su questo tema”.