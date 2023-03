ThreatNG Security offre accesso gratuito alla sua rivoluzionaria piattaforma di sicurezza per aziende che desiderano valutare le vulnerabilità relative al cloud e al SaaS

Le offerte, valide per un periodo di tempo limitato, consentiranno alle aziende di tutto il mondo di scoprire e valutare gli asset vulnerabili relativi al cloud e al SaaS da un punto di vista esterno

ThreatNG permette agli utenti di avvalersi delle funzioni di valutazione all’esposizione per il cloud e il SaaS, senza agenti, ai fini della gestione superficiale degli attacchi esterni (EASM, External Attack Surface Management ), della protezione del rischio digitale e delle valutazioni di sicurezza

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ThreatNG, una società di cybersecurity impegnata nel mettere in grado le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, di gestire i rischi digitali e superficiali di attacchi esterni, ha annunciato il lancio del suo modulo di valutazione all’esposizione per il cloud e il SaaS, senza agenti, nonché l’accesso gratuito per le aziende, per un periodo di tempo limitato, a questa rivoluzionaria piattaforma ai fini della valutazione del loro rischio esterno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Erin Price



E-mail: erin@threatngsecurity.com