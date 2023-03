Terremoto oggi in Umbria, scossa 4.4 a Perugia

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’evento sismico si è verificato alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni, ma al momento non sono stati segnalato danni.

[DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.4 ore 16:05 IT del 09-03-2023 a 5 km E Umbertide (PG) Prof=10Km #INGV_34293041

— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023