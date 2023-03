Techtronic Industries ottiene solidi risultati annuali nel 2022

AUMENTO DEL MARGINE LORDO, DEL 39,3%, E DELL’EBIT,CHE SALE A 1,2 MILIARDI DI DOLLARI USA

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Techtronic Industries Co. Ltd. (“TTI” o il “Gruppo”) (codice azionario: 669, simbolo ADR: TTNDY), azienda mondiale di dispositivi elettrici e di prodotti per la cura dei pavimenti e per la pulizia, è lieta di annunciare il risultati consolidati, sottoposti a revisione contabile, della società e delle relative controllate con riferimento all’esercizio terminato il 31 dicembre 2022. TTI ha dimostrato la resilienza del suo modello di business nel 2022, in un contesto operativo più impegnativo; dopo aver quasi raddoppiato la base dei ricavi tra il 2018 e il 2021, il Gruppo nel 2022 ha registrato una crescita del 2,8% nelle vendite in valuta locale grazie alla straordinaria espansione dell’attività MILWAUKEE.

La nostra attività fiore all’occhiello MILWAUKEE è cresciuta del 21,8% in valuta locale

Il flusso di cassa disponibile è salito nel secondo semestre, attestandosi a 329 milioni di dollari a fine anno

Il margine lordo sale al 39,3%, migliorando per il 14° anno consecutivo, con un rialzo di 54 punti base

Dati principali sulle performance finanziarie nel 2022 2022*



milioni



di US$ 2021



milioni



di US$ Variazioni Entrate 13.254 13.203 +0,4% Margine lordo di profitto 39,3 % 38,8 % +54 punti base EBIT 1.201 1.192 +0,8% Profitto attribuibile ai titolari della società 1.077 1.099 (2,0 %) Utile base per azione (centesimi di US$) 58,86 60,04 (2,0 %) Dividendo per azione (approssimato in US$) 23,81 23,81 –

*Con riferimento all’anno terminato il 31 dicembre 2022

Il margine lordo aumenta per il 14° anno consecutivo e passa dal 38,8% del 2021 al 39,3% del 2022. L’EBIT di TTI è aumentato dello 0,8% e arriva a 1,2 miliardi di dollari, con un leggero rialzo del margine, che si attesta a 9,1%. L’utile netto cala del 2,0% e scende a 1,1 miliardi di dollari, a seguito dei maggiori interessi passivi. L’utile per azione si è contratto del 2,0% ed è ora di 58,86 centesimi di dollaro. Il Gruppo ha generato un flusso di cassa disponibile pari a 329 milioni di dollari, con un netto miglioramento nel secondo semestre. Il capitale circolante per le vendite a fine anno era pari 21,2%, rispetto al 20,9% dello scorso anno. È importante sottolineare che sono diminuiti (-3) i giorni di inventario dei prodotti finiti, che a fine anno si attestavano a 113 giorni.

L’attività degli utensili elettrici di TTI, che rappresenta il 93,0% delle vendite totali, è aumentata del 5,5% in valuta locale. La divisione MILWAUKEE è cresciuta del 21,8%, sempre in valuta locale, compensando il calo delle attività dei beni di consumo e della cura dei pavimenti. Grazie agli utensili elettrici TTI ha registrato una crescita organica contenuta, a due cifre, in Europa e nel resto del mondo, oltre a un’espansione positiva nel business di base nordamericano.

Il consiglio di amministrazione raccomanda un dividendo finale di 90,00 centesimi HK (circa 11,58 centesimi di dollaro USA) per azione. In combinazione con il dividendo interinale di 95,00 centesimi HK (circa 12,23 centesimi di dollaro) per azione, ciò si traduce in un dividendo per l’intero anno di 185,00 centesimi HK (circa 23,81 centesimi di dollaro) per azione, un valore pari a quello dell’anno precedente.

Il sig. Horst Pudwill, presidente di TTI, ha commentato: “Con un forte aumento del flusso di cassa disponibile e un bilancio solido, TTI è ben posizionata per continuare a espandere la propria posizione dominante globale nel mercato industriale, professionale e del consumo. Siamo particolarmente fiduciosi nella capacità di incrementare ulteriormente la nostra quota di mercato e di ottenere risultati superiori alle aspettative nel 2023”.

Il signor Joseph Galli, CEO di TTI, ha dichiarato: “TTI ha le carte in regola per superare ogni aspettativa di mercato nel 2023. Non solo abbiamo dimensionato correttamente la base delle spese generali di vendita e amministrative (SG&A), ma abbiamo anche razionalizzato i costi fissi e gestito prudentemente i livelli di produzione, sviluppando al contempo una serie di nuove soluzioni inedite”.

Informazioni su TTI

TTI è un leader mondiale nella tecnologia cordless che opera nei settori degli utensili elettrici, delle attrezzature elettriche per esterni e dei prodotti per la cura dei pavimenti e la pulizia, dedicati all’appassionato del bricolage, al consumatore, al professionista e all’utente industriale nei segmenti della casa, dell’edilizia, della manutenzione, dell’industria e delle infrastrutture. Le basi dell’azienda si fondano su quattro fattori strategici: marchi potenti, prodotti innovativi, persone eccezionali ed eccellenza operativa, che riflettono una visione di espansione a lungo termine per il progresso della tecnologia cordless. La strategia di crescita globale dell’incessante ricerca per l’innovazione dei prodotti ha reso TTI un’azienda all’avanguardia nei settori in cui opera. Il potente portafoglio di marchi di TTI comprende MILWAUKEE, gli utensili elettrici AEG e RYOBI, accessori e utensili manuali, i prodotti per esterno RYOBI e HOMELITE, i prodotti di posa e misurazione EMPIRE e i prodotti e soluzioni per la pulizia e la cura dei pavimenti HOOVER, ORECK, VAX e DIRT DEVIL.

Fondata nel 1985 e quotata alla Borsa di Hong Kong Limited dal 1990, TTI è tra i titoli costitutivi di Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index e MSCI ACWI Index. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ttigroup.com.

Tutti i marchi elencati, tranne AEG e RYOBI, sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio registrato di AB Electrolux (publ.) ed è usato sotto licenza. RYOBI è un marchio registrato di Ryobi Limited ed è usato sotto licenza.

