T&C® Training and Consulting, Valentina Lugini: “Il tempo delle imprenditrici coraggiose, una mission possibile”

Donne che nonostante gender gap e crisi mondiale continuano a credere nelle loro potenzialità diventando imprenditrici di se stesse



Livorno, 6 marzo 2023 – “Essere imprenditrici di se stesse è una missione possibile e, oggi più che mai, necessaria, non solo a livello strettamente personale, quanto anche al contesto socio-economico dove le donne emergono come un pilastro insostituibile”, afferma Valentina Lugini, imprenditrice per vocazione e Mental Coach. “Per genetica la donna è coraggiosa, instancabile, particolarmente attenta nell’interpretare e gestire le esigenze della famiglia. Creatività, problem solving, lateral thinking, intelligenza emotiva, pensiero critico: queste attitudini multitasking innate possono essere trasferite in ambito professionale e diventare una risorsa di grande valore per il settore imprenditoriale, soprattutto in tempi incerti e volatili come quelli che stiamo vivendo. ‘Problema-soluzione-opportunità’, è questo il focus del mio modus operandi ed è ciò che, attraverso la mia attività di Mental Coach, cerco di trasferire alle donne che si affidano a T&C® Training and Consulting”.

Valentina Lugini, oltre ad essere un’imprenditrice affermata, Founder del Gruppo Meta Green Holding con sede a Livorno, è anche mamma separata di due figlie adolescenti. Le difficoltà iniziali l’hanno avvicinata al mondo del Coaching che le ha aperto, a sua volta, la strada verso l’universo poliedrico del Business Coaching. Proprio grazie a questo percorso ha acquisito una visione grandangolare e strumenti efficaci ed efficienti per affrontare le sfide della vita, privata e professionale, trasformando le difficoltà in opportunità.

“Il non sentirmi pienamente realizzata mi ha fatto comprendere come questa condizione potesse essere comune a molte donne, ma l’input del cambiamento è partito da me”, precisa Valentina Lugini. “Tutto ciò che ho imparato a livello teorico attraverso la formazione, l’ho subito messo in pratica trasformandolo in risultati concreti. Questo è stato possibile con la perseveranza, lo studio, la consapevolezza del ‘qui ed ora’ ed una incrollabile volontà di recuperare i miei sogni, realizzando me stessa come donna e come imprenditrice. Sappiamo bene quanto i ruoli sociali delle donne si siano ulteriormente incrementati, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria. Oggi la ‘giornata tipo’ richiede di occuparsi, oltre che della gestione aziendale-lavorativa, anche delle dinamiche familiari, dei figli e spesso anche dei genitori, con una fatica fisica ed emotiva enorme. Non esistono i ‘tempi giusti’ per ogni cosa – ribadisce – è tutto un’insieme di incombenze che si dilatano occupando tutta la giornata e, non di rado, anche le ore notturne. Fare impresa è complesso, ancor di più per una donna, perché incarna un modello stereotipato. Mi rivolgo alle donne, prima di tutto, ma non solo, perché credo che il cambiamento non possa mai essere unilaterale ed è importante che anche gli uomini ne facciano parte consapevolmente”.

T&C® Training and Consulting fa parte del Gruppo Meta Green Holding ed è costituita da un gruppo di professionisti che opera nell’area della Consulenza Strategica Aziendale, nel campo della Formazione Commerciale Specifica, ma anche del Coaching e della PNL finalizzata alla vendita.

La mission è far crescere le imprese, non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto da quello evolutivo personale e professionale delle risorse umane, attraverso l’attività di coaching on-to-one, mirata alla conoscenza diretta dei consulenti e sul costante rapporto umano con loro.

“Credere sempre in noi stesse ed essere le prime sostenitrici delle nostre potenzialità. Quello che trasferisco alle donne non è altro che la mia esperienza personale diretta, quale testimonianza tangibile che, soprattutto nelle difficoltà, emerge quella spinta tutta femminile che porta la donna a reagire in modo concreto di fronte ad una crisi, mettendo in campo le sue doti naturali: talento, impegno, creatività e determinazione”, conclude Valentina Lugini. “La competenza inizia da qui e si costruisce passo dopo passo, credendo prima di tutto in sé stesse. Rendere le donne consapevoli delle proprie capacità e delle proprie possibilità, aiutandole a realizzare i propri progetti e ad esprimere il proprio potenziale per una rinnovata visione della cultura dell’imprenditoria femminile”.

https://www.metagreenholding.it



https://tectrainingandconsulting.it



linkedin.com/in/valentina-lugini

https://www.facebook.com/tectrainingandconsulting/