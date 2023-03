T-shirt DSQUARED2 Fake: attenti alle truffe! Ecco come riconoscere quella vera

Le T-shirt DSQUARED2 sono diventate molto popolari negli ultimi anni grazie al loro design unico e alla qualità dei materiali utilizzati. Tuttavia, questa popolarità ha anche portato alla proliferazione di falsi sul mercato, che possono essere difficili da distinguere dalle vere magliette DSQUARED2.

In questo articolo, esploreremo i diversi elementi che dovresti tenere in considerazione per riconoscere una maglia DSQUARED2 autentica, e evitare di cadere nella trappola delle imitazioni.

Storia del brand DSQUARED2

DSQUARED2 è un brand di moda fondato nel 1994 dai fratelli canadesi Dean e Dan Caten. Dopo aver studiato moda presso il Parson’s School of Design di New York, i due fratelli hanno deciso di creare un loro brand, spinti dalla passione per lo stile di vita americano. Inizialmente, il brand ha prodotto solo abbigliamento maschile, ma nel 2003 è stato lanciato il primo negozio femminile a Milano.

Oggi, DSQUARED2 è uno dei brand di moda più riconoscibili al mondo, noto per il suo design innovativo, la qualità dei materiali utilizzati e la grande attenzione ai dettagli.

Elementi da considerare per riconoscere una T-shirt DSQUARED2 autentica

Il marchio DSQUARED2 è uno dei marchi di moda più contraffatti al mondo. Questo è dovuto alla popolarità del marchio e al suo grande successo, che lo rendono un obiettivo ambito per i produttori di prodotti contraffatti.

La contraffazione di prodotti DSQUARED2 rappresenta una minaccia per il marchio e per i suoi clienti, in quanto i prodotti contraffatti non rispettano gli stessi standard di qualità e sicurezza dei prodotti originali. Inoltre, l’acquisto di prodotti contraffatti può sostenere attività illegali e può essere pericoloso per la salute dei consumatori.

I prodotti DSQUARED2 contraffatti sono spesso molto simili ai prodotti originali, ma ci sono alcune differenze che possono aiutare a riconoscere la falsificazione: vediamoli insieme.

Una delle prime cose da controllare per capire se una T-shirt DSQUARED2 è autentica è l’etichetta del brand. L’etichetta dovrebbe essere cucita all’interno della maglietta, e dovrebbe presentare il logo del brand insieme ad altre informazioni come il nome del modello, la taglia e le istruzioni per la cura del capo. Inoltre, l’etichetta dovrebbe essere di alta qualità e ben stampata, senza errori di ortografia o altri segni di falsificazione.

Il logo di DSQUARED2 è uno dei segni distintivi del brand, e dovrebbe essere presente sulla T-shirt in modo chiaro e nitido. Il logo di DSQUARED2 è composto da due D sovrapposte, con una stella a cinque punte al centro. Il logo dovrebbe essere cucito o stampato sulla maglietta in modo preciso e senza sbavature. Inoltre, il logo dovrebbe essere presente sia sul davanti che sul retro della T-shirt, a seconda del modello.

Le maglie DSQUARED2 sono realizzate con materiali di alta qualità, come il cotone e il lino. Questi materiali sono morbidi al tatto e resistono bene all’usura e ai lavaggi ripetuti. Inoltre, le T-shirt DSQUARED2 autentiche sono prodotte in Italia o in altri paesi europei, e non in Cina o altri paesi dove la produzione di falsi è più comune.

Le T-shirt DSQUARED2 sono generalmente realizzate con un taglio slim o regular fit, pensate per adattarsi bene al corpo, senza essere troppo aderenti. Se noti che la vestibilità della maglia che stai valutando è molto strana e cade male, allora probabilmente si tratta di un falso.

Le T-shirt DSQUARED2 sono conosciute per i loro dettagli di design unici, come le stampe e le applicazioni. Se la maglietta ha una stampa o un’applicazione, è importante controllare che sia di alta qualità e che sia ben cucita sulla maglietta. Inoltre, le T-shirt DSQUARED2 autentiche presentano spesso dettagli come bottoni e zip sul davanti o sul retro della maglietta, che conferiscono un tocco di originalità al capo, inoltre queste ultime, se originali, riportano inciso su di esse il marchio stesso.