Sure South Atlantic sceglie Intelsat per connettere tre isole dei territori britannici d’oltremare

Fornitura alle Isole Falkland della soluzione multiorbitale gestita da Intelsat

I servizi sono stati selezionati per fornire a cittadini e organizzazioni connettività affidabile e a performance elevate

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle maggiori reti integrate satellitari e terrestri a livello mondiale, e Sure South Atlantic, fornitore internazionale di servizi di telecomunicazioni, hanno sottoscritto un accordo ampliato che consente a Sure di migliorare capacità e affidabilità delle comunicazioni per i residenti delle Isole Falkland, di Sant’Elena e dell’Isola dell’Ascensione, nell’Oceano Atlantico meridionale.





In qualità di licenziatario esclusivo che fornisce servizi di comunicazione ai territori britannici d’oltremare, Sure sfrutta il servizio AgileCore UX di Intelsat per ampliare e fornire connettività 4G migliorata, banda larga aziendale, internet di qualità, Wi-Fi pubblico e streaming video a tutti i residenti, oltre a supportare la connettività per le operazioni militari e governative.

AgileCore UX di Intelsat è una soluzione di trunking ad alta velocità integrata con ottimizzazione delle applicazioni gestite, per offrire agli utenti finali un’esperienza superiore.

Il servizio di Intelsat nelle isole Falkland offre inoltre la possibilità di combinare la capacità sia dei satelliti in orbita geosincrona (GEO) di Intelsat, sia dei satelliti OneWeb in orbita terrestre bassa (LEO), consentendo a Sure di fornire ulteriori livelli di resilienza e performance della rete in base alla domanda degli utenti e ai requisiti delle applicazioni.

“Sure ha il compito di offrire ai clienti di queste lontane isole una connettività eccellente e sempre disponibile”, ha dichiarato Rhys Morgan, vicepresidente e direttore generale di EMEA Media and Networks Sales presso Intelsat. “Tramite l’ottimizzazione gestita e le funzionalità multiorbitali del servizio AgileCore UX, Intelsat fornisce a Sure delle basi ancora più solide da cui offrire soluzioni ottimizzate per gli utenti, su misura per le esigenze di imprese e clienti”.

“Cerchiamo di migliorare a ciclo continuo la qualità delle comunicazioni che forniamo”, è il commento di Justin McPhee, CEO di Sure Falkland Islands. “L’efficienza e la portata della rete Intelsat ci forniscono gli strumenti migliori per servire questi diverse tipologie di clienti separati da grandi distanze. L’aggiunta di una soluzione multiorbitale ci aiuterà a rispondere ai rigorosi requisiti dei clienti e promuoverà l’efficienza lavorativa degli utenti, che potranno tenersi in contatto con il resto del mondo”.

Carole Plessy, vicepresidente delle attività Maritime e della regione Europa di OneWeb, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di supportare la connettività per alcune delle comunità più remote del pianeta grazie a questa partnership con Intelsat. Fornire connettività significa rendere possibile un’economia sostenibile e consentire ai residenti di comunità poco servite di entrare finalmente in contatto con il mondo tramite un internet di qualità elevata”.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione gestita AgileCore UX di Intelsat fare clic qui.

Informazioni su Intelsat

Il team globale di professionisti di Intelsat si concentra sulla fornitura di comunicazioni satellitari sicure e senza interruzioni a governi, ONG e clienti commerciali tramite la rete globale di nuova generazione e i servizi gestiti dell’azienda. Colmando il divario digitale con la gestione di una delle flotte satellitari e delle infrastrutture di connettività più grandi e avanzate del mondo, Intelsat consente alle persone e ai loro strumenti di parlare attraverso gli oceani, di vedere attraverso i continenti e di ascoltare attraverso i cieli per comunicare, cooperare e coesistere. Sin dalla sua fondazione, avvenuta sei decenni fa, l’azienda è sinonimo di “eccellenza” nel settore satellitare al servizio dei clienti e del pianeta. Sfruttando una storia di innovazione e focalizzandosi su una nuova generazione di sfide, i componenti del team di Intelsat ora si concentrano sulle “prossime eccellenze” spaziali, mentre ridefiniscono l’ecosistema e guidano la trasformazione digitale del settore.

