SupportHost, hosting veloce e sicuro, condivide con noi le sue novità

(Adnkronos) – TALLINN – 02/03/2023. SupportHost è un provider di hosting in attività da ormai 12 anni. Le novità proposte nel corso degli anni sono al passo con i tempi e oggi l’azienda può offrire ai propri clienti un servizio di hosting sicuro, veloce, con monitoraggio costante e possibilità di essere rimborsati se le soluzioni testate non soddisfano.

Hosting da 12 anni

SupportHost offre il proprio servizio di hosting dal 2010 e si tratta di un elemento importante, che ci parla della solidità dell’azienda e dei servizi che propone. I clienti che ne hanno già approfittato hanno recensito su TrustPilot le proposte di SupportHost come eccezionali, un dato ovviamente molto interessante.

Ivan Messina, founder di SupportHost, un servizio di hosting veloce e sicuro, condivide con noi le novità del servizio, che vanno dal traffico illimitato alla possibilità di attivare un numero illimitato di account email per ogni dominio, fino agli strumenti di protezione professionali utilizzati, che garantiscono la sicurezza completa dei dati.

Per i clienti che sottoscrivono un nuovo servizio di hosting l’azienda offre anche il dominio gratuito e la possibilità di testare il servizio per 14 giorni, gratuitamente e senza impegno. Se il cliente ritiene che SupportHost sia stato all’altezza delle sue aspettative può in seguito decidere di acquistare un piano di hosting a pagamento.

Sicuro e veloce

Chi è alla ricerca di un servizio di hosting professionale e di qualità in genere cerca due elementi essenziali: la velocità e la sicurezza. SupportHost utilizza esclusivamente hardware di alta qualità per i server, che viene per altro rinnovato costantemente; questi ultimi sono anche regolarmente aggiornati e l’azienda evita di sovraccaricarli, per consentire a ogni singolo cliente di sfruttare il servizio al meglio delle sue possibilità. Ogni singolo account è completamente isolato dagli altri, per garantire sempre la massima sicurezza. SupportHost utilizza poi ClamAV per verificare costantemente la presenza di codici malevoli o di virus, in modo da stroncarli sul nascere. I server degli account hosting sono poi scansionati periodicamente con Imunify360, uno strumento di tipo professionale che verifica la sicurezza di ogni file quando viene caricato sul server, lo stesso avviene per tutti gli allegati delle email, anche nella posta in uscita.

L’importanza dell’assistenza clienti

Oltre alla velocità e alla sicurezza per chi è alla ricerca di un servizio di hosting affidabile, SupportHost offre anche il supporto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, completamente in italiano. Se il cliente ha un problema di qualsiasi genere, che riguardi un malfunzionamento o anche semplicemente la non conoscenza del funzionamento di alcune specifiche del servizio, può contattare il servizio di assistenza. Si può così interloquire subito con personale esperto, in grado di offrire consigli e aiuto su qualsiasi argomento riguardante l’hosting. Volendo è possibile anche richiedere un tutorial on demand, un breve corso appositamente preparato per risolvere dubbi e problematiche di ogni cliente. Periodicamente SupportHost propone nuove offerte e piani tariffari, seguendo le esigenze espresse dai clienti vecchi e nuovi, per restare sempre al passo con i tempi. Crea così una soluzione su misura, dal costo contenuto e sempre aggiornata con le novità del momento.

Ulteriori informazioni sul sito di SupportHost: https://supporthost.com/it/