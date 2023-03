Supermicro amplia il portafoglio di soluzioni di archiviazione per carichi di lavoro I/O intensivi con server All-Flash che utilizzano unità di archiviazione EDSFF E3.S ed E1.S su più linee di prodotti

(Adnkronos) – Il nuovo server risponde alle esigenze critiche di un sistema di archiviazione petascala ad alta densità in un’architettura NUMA bilanciata

SAN JOSE, Calif., 8 marzo 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni completamente IT per cloud, IA/ML, archiviazione e 5G/Edge, annuncia l’ultima aggiunta alla sua rivoluzionaria famiglia di server di classe petascala all-flash NVMe ad alte prestazioni e alta densità. I sistemi Supermicro di questa famiglia di prodotti per l’archiviazione ad alte prestazioni supporteranno il fattore di forma EDSFF di nuova generazione, compresi i dispositivi E3.S e E1.S, in fattori di forma che ospitano da 16 a 32 alloggiamenti per unità PCIe Gen5 NVMe ad alte prestazioni.

L’offerta iniziale della linea di prodotti aggiornata supporterà fino a metà di un petabyte di spazio di archiviazione in un sistema rack 1U a 16 alloggiamenti, seguito da uno spazio di archiviazione da un petabyte completo in un sistema rack 2U a 32 alloggiamenti per le piattaforme PCIe Gen5 sia di Intel che di AMD.

«Supermicro continua a soddisfare le esigenze dei nostri utenti con soluzioni innovative per i carichi di lavoro odierni e futuri», ha dichiarato Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. «Grazie a fino a un petabyte di archiviazione in un sistema montabile in armadio standard, gli utenti possono accedere rapidamente a enormi quantità di dati. Il nuovo sistema di archiviazione è compatto ed efficiente dal punto di vista energetico e offrirà ai nostri utenti la minore latenza e la maggior larghezza di banda del settore. Le prestazioni e la capacità di questi nuovi sistemi consentono ai clienti di acquisire delle informazioni utilizzando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Grazie alla nostra architettura a blocchi possiamo portare sul mercato le tecnologie più recenti, offrendo agli utenti sistemi avanzati nell’ambito della nostra offerta di soluzioni totalmente IT scalabili ad armadio».

Poiché l’evoluzione delle tecnologie di CPU, GPU e memorie continua ad aumentare la velocità e la quantità di dati elaborati dai moderni cluster di calcolo, è necessario migliorare anche le prestazioni di archiviazione per far avere i dati alle applicazioni senza che questo aspetto diventi il collo di bottiglia che rallenta l’intero sistema. I server di supermicro petascala All-Flash offrono delle prestazioni e capacità di archiviazione leader del settore, consentendo ai clienti di ridurre il numero di sistemi montabili ad armadi necessari per soddisfare i loro requisiti di archiviazione hot e warm, riducendo il TCO.

I nuovi sistemi basati su Intel hanno alla base processori dual Intel Xeon Scalable di 4 ª generazione con fino a 270 W di TDP e fino a 32 DIMM di memoria DDR5 da 4800 MHz, per un totale di 8 TB di memoria. Inoltre, i processori AMD EPYC™ di 4ª generazione sono alla base dei sistemi basati su AMD con fino a 350 W di TDP e 24 DIMM di memoria DDR5 da 4800 MHz. Questi sistemi sono progettati per applicazioni ad alta intensità computazionale con enormi requisiti I/O e grandi requisiti in memoria.

Due slot PCIe Gen5 x16 a piena altezza e metà larghezza supportano xPU avanzati e smart NIC, consentendo agli utenti di poter ottimizzare le operazioni utilizzando l’emergente memoria NVMe-Over-Fabric o accelerata da GPU che sta rivoluzionando l’IT tradizionale. Due slot aggiuntivi Supermicro per PCIe Gen5 x16 AIOM (Advanced I/O Module) offrono una migliore manutenzione sul campo e compatibilità plug-in con un ampio spettro di schede di rete OCP 3.0 disponibili in commercio. La nuovissima architettura simmetrica di bilanciamento NUMA riduce la latenza offrendo alle unità i percorsi di segnale più brevi, un equilibrio di larghezza di banda all’archiviazione e opzioni di rete flessibili. Il design simmetrico facilita inoltre un flusso d’aria uniforme sull’intero sistema, consentendo l’uso di processori più potenti.

Per ulteriori informazioni su Supermicro SSG-121E-NE316R si veda il sito: https://www.supermicro.com/en/products/system/storage/1u/ssg-121e-ne316r



Per ulteriori informazioni sulle soluzioni server diSupermicro petascala All-Flash si veda il sito: https://www.supermicro.com/en/products/nvme



Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale in soluzioni di applicazione ottimizzata total I. Fondata e operante a San Jose, California, Supermicro si impegna a offrire per prima sul mercato innovazioni per l’infrastruttura per aziende, cloud, IA e 5G per telecomunicazioni/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni completamente IT con sistemi server, IA, archiviazione, IdC e switch, software e servizi, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e fabbricati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di soluzioni Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare la soluzione per il preciso carico di lavoro e utilizzo, scegliendo tra un’ampia famiglia di sistemi costruiti a partire dai nostri blocchi base flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

AMD, il logo AMD Arrow, EPYC e le combinazioni che ne derivano sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali della Intel Corporation o delle sue controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

