Studio Cannizzo Milano: l’estetica dentale nelle mani di Gianpaolo Cannizzo

(Adnkronos) – Il dentista di Berlusconi enumera le possibili applicazioni dell’estetica dentale

Milano, 6 Marzo 2023. L’estetica dentale è tutto. Il Dr Cannizzo Gianpaolo, il dentista dei Vip, ha fatto del sorriso parte integrante della sua specialità ambulatoriale odontoiatrica.

“Tutti amano un sorriso bianco e luminoso. E non averlo è ancora considerato un aspetto che molte volte limita la capacità di una persona di essere in pace con sé stessa e guardarsi allo specchio con fierezza”, commenta il Dr Cannizzo che negli anni, ha regalato sorrisi splendidi a calciatori, soubrette, personaggi televisivi, cantanti e persino al Presidente Silvio Berlusconi.

Le strategie consigliate da Cannizzo Gianpaolo

Ci sono molte strategie per rendere completo un intervento di estetica dentale. Il Dr Cannizzo Gianpaolo li passa in rassegna uno ad uno. Ecco gli interventi più gettonati.

“L’incollaggio dentale è la prima preferenza per correggere spazi indesiderati, denti scheggiati, incrinati o macchie scure. È ideale se sono necessarie piccole modifiche estetiche per correggere le imperfezioni” commenta il Dr Cannizzo, “permette di intervenire tenendo conto dell’assetto preesistente del paziente ottenendo un discreto miglioramento fin da subito”.

Un altro metodo è quello della correzione dei disallineamenti. “Gli allineatori invisibili funzionano come apparecchi discreti per bambini e pazienti adulti”, spiega il dentista dei Vip. “Gli allineatori trasparenti offrono la migliore opportunità per risolvere il sovraffollamento senza indossare strutture dentali in metallo”.

Fatti su misura, non invasivi, facili da togliere e da regolare. “Una soluzione altrettanto importante nel campo dell’estetica del sorriso”.

Il rimedio dei rimedi resta ancora lui quello più gettonato: lo sbiancamento professionale.

“La spazzolatura e il risciacquo di routine con collutorio difficilmente aiutano a gestire le macchie indesiderate lasciate da alcuni alimenti. Lentamente, i denti iniziano a virare verso una colorazione giallognola. Lo scolorimento dovuto alle macchie lasciate dal tabacco o dagli antibiotici può peggiorare l’assetto orale salute-estetica”, spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo. Risulta dunque necessario valutare lo sbiancamento come valida alternativa al deperimento estetico del cavo orale.

“Poi ci sono le faccette dentali”, commenta il dentista di Berlusconi. “Si tratta di sottili coperture a guscio che si adattano perfettamente alla superficie dei denti. Possono coprire perfettamente le crepe, così come i denti fratturati o scheggiati. Raccomando le faccette quando lo sbiancamento dei denti non aiuta a sbarazzarsi delle macchie scure”.

L’estetica del sorriso ha dunque un vasto repertorio di pratiche che possono venirci in aiuto. “L’importante è sempre e comunque avere cura del proprio cavo orale durante la vita di tutti i giorni”, spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo, “resta comunque fondamentale tenersi a distanza da tutti quei cibi che gravano sulla colorazione dei denti e che potrebbero causare, con il passare del tempo, l’insorgere di gravi complicazioni”.

In definitiva, grazie ai progressi dell’odontoiatria, ripristinare la capacità di masticazione e l’estetica è diventato più facile di prima, ma non così scontato. La lunga esperienza ambulatoriale e l’accuratezza con cui l’estetica dentale viene messa al primo posto nello studio del Dr Cannizzo Gianpaolo, continua a fare dello studio un punto di riferimento nazionale.

