Striscia la Notizia: Come la burocrazia sta impedendo il recupero dei beni confiscati alla mafia nel Sud Italia

Il PNRR europeo ha stanziato 300 milioni di euro per il recupero degli immobili e dei beni confiscati alla mafia nelle otto regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, a causa di un problema burocratico, molti progetti sono stati bocciati e non hanno ricevuto i finanziamenti necessari per la loro realizzazione.

L’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, ha indagato su questa questione e ha intervistato il Presidente dell’ANCI Campania, Carlo Marino, per capire quali siano le cause di questo scandalo italiano.

Qui il servizio: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/beni-confiscati-alla-mafia-quanti-progetti-bocciati-al-sud_F312062001134C04