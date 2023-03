Stop auto inquinanti dal 2035, presidenza Ue rinvia decisione

(Adnkronos) – Stop alle auto inquinanti dal 2035, la presidenza svedese dell’Ue ha deciso di rimandare la decisione in Coreper sugli obiettivi di emissione per i mezzi “dal 7 marzo ad un Consiglio più avanti. Il Coreper tornerà sulla questione a tempo debito”. Lo comunica via social uno dei portavoce della presidenza.

“Il nuovo rinvio in sede Ue sulla decisione riguardante lo stop ai motori termici al 2035 tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni Paesi europei, con l’Italia in prima fila, a un’impostazione del Regolamento troppo ideologica e poco concreta”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando il rinvio.

“L’Italia – prosegue Pichetto – ha una posizione molto chiara: l’elettrico non può essere l’unica soluzione del futuro, tanto più se continuerà, come è oggi, ad essere una filiera per pochi. Puntare, inoltre, sui carburanti rinnovabili è una soluzione strategica e altrettanto pulita, che consente di raggiungere importanti risultati ambientali evitando pesanti ripercussioni negative in chiave occupazionale e produttiva”.

“La decarbonizzazione del settore dei trasporti, che resta obiettivo prioritario – conclude – deve tenere conto delle peculiarità nazionali e di tempistiche compatibili con lo sviluppo del settore dell’automotive. Ci auguriamo che questa pausa consenta anche ad altri Paesi e alle stesse istituzioni europee una ulteriore riflessione su un tema così importante per cittadini e imprese”.

“Il rinvio a data da destinarsi del voto Ue sullo stop alla vendita, dal 2035, di auto nuove diesel e benzina, è un successo del governo italiano. Come Fratelli d’Italia abbiamo sostenuto sin da subito che l’auto elettrica non è ad oggi un veicolo alla portata di tutti, sia per i costi, sia la per gestione. Il termine del 2035, stabilito dal Parlamento europeo e che mette al bando l’uso delle auto a motore, è troppo breve, sia per permettere ai cittadini di adeguarsi, sia per le industrie italiane che dovrebbero produrle, smantellando di fatto un’intera filiera. Questo stop accoglie le nostre rimostranze: l’augurio è che il buonsenso continui a prevalere”, il commento di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Il “rinvio” del Consiglio dell’approvazione del regolamento sulle emissioni delle auto “e le forti tensioni politiche sullo stop a diesel e benzina dal 2035 segnalano che sta saltando il tentativo del vicepresidente Frans Timmermans, e della componente più ideologizzata della Commissione, di rovesciare l’assetto dell’industria e della mobilità Ue secondo lo schema intransigente del ‘solo elettrico’. Per loro è già una sconfitta politica ed è un severo monito alla cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ che regge la Commissione: sulla transizione ecologica l’esecutivo Ue sta sbagliando”, sottolinea l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, relatore del Ppe in commissione Trasporti sul regolamento emissioni per le auto nuove e i veicoli leggeri.

O la Commissione “corregge subito il tiro – prosegue Salini – oppure saranno i cittadini a imporre il cambiamento, spazzandola via con il voto europeo del 2024. La fermezza del governo italiano sul principio di neutralità tecnologica, la preoccupazione diffusa tra i Paesi Ue e nella filiera automotive europea, che verrebbe falcidiata da un’elettrificazione imposta e irresponsabile, e l’insistenza di parte del governo tedesco contro l’eliminazione completa del motore endotermico, mettono radicalmente in discussione l’approccio ultra-green di Bruxelles”.

“Restiamo fortemente contrari ad un passaggio forzato all’auto elettrica – continua – che non solo distruggerebbe migliaia di aziende e posti di lavoro nell’automotive, ma sarebbe una scelta dannosa anche sul piano ambientale, in quanto i futuri mezzi elettrici rischiano di essere alimentati da energia ‘non pulita’, spostando semplicemente le emissioni in altri settori dell’economia o in altri Paesi”.

“Grande soddisfazione della Lega per il rinvio del provvedimento sullo stop alla produzione di veicoli benzina e diesel dal 2035. È un obiettivo raggiunto anche grazie all’intesa con altri Paesi europei a partire dalla Germania, un accordo reso possibile dalle relazioni dirette del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini”., quanto si legge in una nota della Lega. “Non a caso, Salvini ieri ne aveva discusso con l’omologo tedesco Volker Wissing. Con questo governo, l’Italia sa farsi valere sui tavoli internazionali per difendere milioni di posti di lavoro”, conclude.