STL si impegna a rispettare la Science-based Targets Initiative (SBTi), come parte del suo obiettivo di essere Net-Zero entro il 2030

(Adnkronos) – MILANO, 7 marzo 2023 /PRNewswire/ — Nel tentativo di incrementare ulteriormente i propri sforzi di sostenibilità, STL (NSE: STLTECH), azienda leader nelle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato oggi l’adozione dell’iniziativa Science-based Targets (SBTi), per un monitoraggio, un controllo e una divulgazione delle emissioni di carbonio più trasparente e granulare. STL è ora tra le 0,01% delle aziende indiane che si sono impegnate a favore del SBTi. Ciò sottolinea la coraggiosa ambizione dell’azienda di diventare Net-Zero entro il 2030 e di guidare verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Da quando il STL ha annunciato la sua ambizione per il Net-Zero, l’azienda ha raggiunto alcuni traguardi significativi. 8 degli 11 impianti globali di STL sono attualmente Zero Rifiuti e 6 sono a Scarico Liquido Zero. STL ha aumentato gli acquisti sostenibili interni nella produzione di cavi dal 55% nell’anno fiscale 21 al 61% nell’anno fiscale 2022 e ha riciclato oltre 145.000 m³ di acqua nei suoi impianti.

Ora con SBTi, STL entrerà a far parte di un gruppo stellare composto da circa 4.500 aziende in tutto il mondo per decarbonizzare su larga scala in modo mirato. Questi obiettivi saranno pubblicati sul sito web dello SBTi dopo la convalida, innescando una procedura iterativa di divulgazione annuale. Ciò garantirà una dimensione completamente nuova di trasparenza alle iniziative di sostenibilità di STL.

Le reti Internet e digitali sono responsabili di circa il 2% della produzione globale di carbonio[1], contribuendo così in modo significativo al cambiamento climatico globale. SBTi è un organismo globale che consente alle aziende di valutare la complessità delle TIC e quantificarne l’impatto sull’ambiente. Li aiuta a visualizzare la rapidità di cui hanno bisogno per restringere la propria impronta di carbonio per evitare le ricadute del cambiamento climatico e stabilire obiettivi realistici di riduzione delle emissioni. In qualità di organizzazione innovativa per la sostenibilità, STL è perfettamente sincronizzato con l’etica di SBTi.

Commentando questo risultato, Ankit Agarwal, Managing Director di STL, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo di ‘Trasformare miliardi di vite connettendo il mondo’ funge da stella polare per i nostri sforzi per l’ESG. L’adozione di SBTi rafforzerà sicuramente l’impegno a favore della sostenibilità di STL poiché crediamo sempre nella definizione degli obiettivi e nella misurazione scientifica. Allo stesso tempo, speriamo anche di incoraggiare e motivare i nostri colleghi ad adottare misure di trasformazione altrettanto audaci che possano avere un impatto positivo netto sulle realtà climatiche attuali».

