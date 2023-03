Sport e Salute insieme al Maxxi per polo sportivo-museale

(Adnkronos) – “Un accordo per promuovere e valorizzare insieme lo sport, l’arte e la cultura. E’ stato firmato oggi a Roma, presso il Circolo del Parco del Foro Italico, il protocollo d’intesa tra Sport e Salute S.p.A. e la Fondazione Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente e Amministratore delegato Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, e il Presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli, hanno sottoscritto la convenzione che prevede attività e progetti a beneficio dei cittadini e del territorio. Si inizierà con sconti e agevolazioni per accedere ad eventi sportivi e mostre”. Lo scrive Sport e Salute in una nota.

“La Convenzione tra Sport e Salute e la Fondazione Maxxi – ha affermato il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi – testimonia la volontà, coerente con gli indirizzi del Governo, di associare, in modo sistematico e sistemico, i contenuti culturali e sportivi, per sviluppare sinergie e metterle a disposizione delle rispettive offerte. La relazione tra il Parco del Foro Italico e il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – ha continuato il Ministro – sarà sempre più stretta, in occasione di grandi avvenimenti, a partire da Italia-Galles del Sei Nazioni del prossimo 11 marzo, ma soprattutto nella quotidianità di questi luoghi, preziosi e ricchi di ispirazioni e opportunità a beneficio dei rispettivi frequentatori, di tutte le età e di ogni condizione sociale”.

“Lo sport è salute, stili di vita corretti, benessere psico-fisico, ma anche cultura – così Vito Cozzoli, Presidente e Ad di Sport e Salute S.p.A. -. Siamo felici di aver firmato questo protocollo che ha un valore strategico per la promozione dello sport, dell’arte e della cultura e che esalta il legame tra il Parco del Foro Italico e il Maxxi”.

“E’ l’inizio di un percorso che ci porterà a cooperare per intrecciare sport, arte contemporanea e rigenerazione urbana nell’ interesse della comunità”, il commento del Presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli.