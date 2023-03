SN4IFUN official sponsor della ACEA Run Rome The Marathon 2023 e title sponsor della stracittadina Fun Run

(Adnkronos) –

Milano, 2 marzo 2023 – SN4IFUN, l’app Snaitech che premia cultura e passione sportiva,è official sponsor della Acea Run Rome The Marathon, il più grande evento di running in Italia, e title sponsor della Fun Run, la stracittadina non agonistica lunga 5 chilometri.

Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 19 marzo 2023, è tra le migliori corse su strada a livello internazionale con i suoi 42,195 chilometri, l’unica ad offrire la possibilità di correre e ripercorrere la storia millenaria della città eterna attraverso i monumenti e i luoghi più iconici della capitale. L’evento, di grande attrattiva per i runner professionisti di tutto il mondo, prevede anche un percorso dedicato ai non professionisti: la stracittadina SN4IFUN RUN.

«Siamo molto orgogliosi di partecipare alla Maratona di Roma, un evento sportivo incomparabile per percorso, storia e fascino – ha dichiarato Riccardo Bartola, Direttore Marketing Snaitech. – Alla base di questa sinergia c’è la condivisione di un’idea dello sport come veicolo di aggregazione, inclusione e socialità, valori da sempre molto importanti per la nostra azienda. A testimonianza di questo Snaitech ha invitato le proprie persone a correre all’interno della maratona, della staffetta RUN4ROME e della stracittadina SN4IFUN RUN dedicata agli amatori e alle famiglie. Anche l’app SN4IFUN supporterà la manifestazione con un contest dedicato agli appassionati di tutti gli sport».

«Acea Run Rome The Marathon è un grande evento internazionale che consente a tutti di partecipare, dai runner agonisti fino ai bambini, alle famiglie e ai loro amici a 4 zampe grazie alla SN4IFUN RUN, la stracittadina da 5km – fa sapere Lorenzo Benfenati, Project Manager dell’evento. – Avere al nostro fianco un partner importante come Snaitech che crede insieme a noi nei valori più puri e veri dello sport è per noi un motivo di orgoglio e un grande stimolo per fare sempre meglio. Il 19 marzo siamo certi vivremo tutti insieme un grande momento di socialità, il Circo Massimo sarà un luogo di festa dove incontrare 80 charity del territorio coinvolte grazie alla preziosa collaborazione di CSV Lazio e dove saranno presenti molteplici attività di spettacolo ed intrattenimento per grandi e piccoli».

La SN4IFUN RUN partirà dai Fori Imperiali per concludersi presso il Circo Massimo. La corsa – dedicata a famiglie, comitive, bambini e scuole – terminato il periodo pandemico, torna alla sua dimensione naturale con un villaggio posizionato in prossimità dell’arrivo per un clima di festa, inclusione e partecipazione.

In occasione dell’evento, l’app SN4IFUN ha ideato un contest dedicato a tutti gli appassionati di sport: “Corri allo Stadio con SN4IFUN”. Per partecipare al concorso, dal 6 marzo al 13 aprile 2023, basterà scaricare l’applicazione gratuita SN4IFUN, registrarsi e inserire il codice promo dedicato alla propria squadra del cuore (Roma o Lazio). I codici saranno presenti sulle cartoline promozionali distribuite prima e durante l’evento e sui banner in campagna online e social. Sono previste tre estrazioni, i fortunati vincitori avranno la possibilità di aggiudicarsi i biglietti per tre imperdibili big match: il derby della capitale Lazio-Roma in programma il 19 marzo, Lazio-Juventus che si terrà l’8 aprile e Roma-Milan in calendario il 30 aprile 2023.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Acea Run Rome The Marathon

28^ maratona a Roma, la 3^ come Acea Run Rome The Marathon, organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, si svolgerà domenica 19 marzo 2023. È l’evento sportivo più partecipato d’Italia, una delle maratone più importanti e rinomate del mondo. Inserito ufficialmente nei calendari di World Athletics e Fidal, vedrà al via oltre 30mila persone, italiani e migliaia di stranieri provenienti da 110 nazioni del mondo. Partenza e arrivo dai Fori Imperiali, davanti al Colosseo. Oltre alla maratona 42,195km in programma la staffetta solidale Acea Run4Rome, con distanza maratona da suddividere in team composti da 4 persone e la stracittadina SN4IFUN RUN da 5km con partenza dai Fori Imperiali e arrivo per una grande festa al Circo Massimo. Nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 marzo ci sarà l’Expo Village presso Eur-Palazzo dei Congressi con stand degli sponsor e delle aziende di settore e non solo.

