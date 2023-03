Sistemi di trattamento: non si arresta il successo del depuratore d’acqua domestico

(Adnkronos) –

San Donà di Piave, 2 Marzo 2023 – I depuratori d’acqua domestici sono dispositivi sempre più richiesti, in quanto garantiscono numerosi vantaggi. Innanzitutto, consentono di ridurre l’inquinamento, evitando di acquistare acqua nelle bottiglie di plastica.

Inoltre, aiutano a risparmiare, considerando la convenienza economica dell’acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia: attualmente, infatti, il prezzo medio dell’acqua in bottiglia al supermercato è di circa 0,13 euro al litro, mentre il costo medio dell’acqua di rubinetto è di 0,0021 euro al litro.



I sistemi di trattamento offrono anche una migliore qualità dell’acqua potabile, spesso contaminata dal pessimo stato di salute delle tubature dell’edificio, eliminando il cloro e altre sostanze nocive e abbassando il residuo fisso per ottenere un’acqua più buona, sicura e gradevole da bere.



A chi rivolgersi per un depuratore d’acqua domestico?

Naturalmente, quando si desidera installare un depuratore d’acqua bisogna affidarsi all’azienda giusta, scegliendo con attenzione il prodotto più adatto alle proprie esigenze e in grado di garantire standard di qualità, sicurezza e trasparenza elevati.

Prima di tutto sarebbe opportuno rivolgersi a realtà presenti da almeno 5 anni sul mercato, possibilmente con bilanci non in perdita per maggiori garanzie di stabilità finanziaria: un aspetto importante, trattandosi di prodotti che prevedono contratti lunghi.

Inoltre, è necessario valutare con attenzione le recensioni sulle aziende, utilizzando servizi online come Facebook, Google o le piattaforme specializzate nelle recensioni indipendenti online, evitando le imprese che non rendono visibili i giudizi dei clienti o che hanno troppi feedback negativi.

Un altro fattore importante è rappresentato dalle certificazioni di qualità, soprattutto quelle più autorevoli e indipendenti, tra cui una delle più prestigiose è il Bollino Prodotto Sicuro della rivista Il Salvagente, leader in Italia nei test di laboratorio contro le truffe a danno dei consumatori.

Tra le aziende che rispettano tutti questi requisiti c’è Better Life, impresa leader nella distribuzione di purificatori d’acqua domestica in tutta Italia. Da quasi vent’anni sul mercato, Better Life vanta ottime recensioni su piattaforme come Google e Facebook, in più è una delle pochissime aziende premiate con la certificazione Zero Truffe della rivista Il Salvagente, rilasciata per la trasparenza della contrattualistica e la qualità dei prodotti.

I depuratori d’acqua potabile Better Life sono conformi alle normative di potabilità dell’acqua grazie a un’elevata qualità di filtrazione, con una concentrazione di PFAS inferiore al limite stabilito.

Oltre all’assenza di composti chimici inquinanti, i prodotti Better Life offrono un’acqua buona da bere, sono semplici da usare e accessibili a chiunque, rappresentando una soluzione ideale per investire con serenità in un sistema di trattamento sicuro che rispetta l’ambiente.

Quali sono i migliori filtri per la depurazione dell’acqua di rubinetto?

Ovviamente, bisogna anche informarsi bene sul tipo di dispositivi realizzati dall’impresa. Ciò vale soprattutto per il sistema di filtraggio utilizzato, in quanto da esso dipende la salubrità e la sicurezza dell’acqua che si andrà a bere.

Una soluzione abbastanza diffusa è la microfiltrazione dell’acqua, un sistema che permette di eliminare le particelle più grosse con un diametro superiore a 0,5 micron, per esempio bloccando residui nocivi come alghe, sabbia o sedimenti. La microfiltrazione realizza una prima depurazione dell’acqua ed elimina il cloro, ma non è in grado da sola di rimuovere eventuali inquinanti o rendere l’acqua più leggera.

Un secondo sistema di filtrazione è l’osmosi inversa, un processo di separazione molecolare che utilizza delle apposite membrane osmotiche semipermeabili che riducono il residuo fisso, rendono l’acqua più leggera ed eliminano anche sostanze indesiderate.

Sono filtri efficienti e avanzati, alcuni dei quali possono anche remineralizzare l’acqua dopo la purificazione, per reintegrare minerali importanti per la salute come il magnesio e il calcio, oppure erogare acqua fredda o frizzante tramite specifici accessori.

Infine, esiste l’ultrafiltrazione, ovvero un sistema all’avanguardia che blocca le particelle più piccole con un diametro fino a 0,1 micron attraverso membrane cave inserite in una struttura a rete. Questo tipo di filtro permette di fatto di sterilizzare l’acqua potabile del rubinetto, eliminando tutta la parte batteriologica e rimuovendo anche le minuscole particelle in sospensione quasi invisibili.

Ogni filtro ha la sua funzione specifica e la sua utilità, tuttavia il modo migliore per garantire un’acqua di altissima qualità è l’integrazione di vari sistemi di trattamento. È quanto avviene, per esempio, nei depuratori d’acqua domestica Better Life, gli unici ad avere 5 filtri e a montare tutte le tipologie disponibili, grazie a un sistema evoluto che prevede la microfiltrazione, un doppio passaggio di osmosi inversa e due passaggi di ultrafiltrazione, per ottenere un’acqua sterilizzata ma anche piacevole da bere e ricca di minerali preziosi per il proprio benessere.

Perché installare in casa un purificatore d’acqua domestico?

In Italia l’acqua di rete è sicura e garantita, salvo alcuni casi specifici di inquinamento locale.

La fornitura di acqua potabile, infatti, è regolamentata da una normativa molto severa (decreto 31/2001), che stabilisce requisiti molto rigidi in termini di salubrità dell’acqua da bere degli acquedotti, assicurando ai consumatori elevati standard di qualità chimica, fisica, microbiologica e radiologica.

Tuttavia, i gestori garantiscono la qualità dell’acqua fino al contatore, dopodiché l’ultimo tratto dipende dal proprietario dell’edificio o dal condominio. Per questo motivo, succede spesso che un’ottima acqua da bere venga compromessa dal cattivo stato delle tubature dell’abitazione, soprattutto in caso di vecchie case con tubi con tracce di ruggine, calcare o piombo.

Per questo motivo è importante investire in prodotti come i purificatori domestici, poiché permettono di riportare l’acqua da bere alla sua qualità originale e perfino renderla più adatta alle proprie preferenze.



