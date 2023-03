SIMPLY RED: il nuovo album esce il 26 maggio

I Simply Red sono tornati e presentano il loro nuovo album in studio, Time, in uscita il 26 maggio su etichetta Warner Music. Il primo singolo che anticipa l’uscita dell’album è “Better With You”, un brano pop sensazionale che parla dell’inizio della relazione tra Mick Hucknall, frontman dei Simply Red, e sua moglie.

Time offre dodici brani intensi e sinceri che mescolano soul, funk, R&B e blues e che muovono l’emozione e l’immaginazione. Registrato a Londra con il produttore di lunga data Andy Wright, Hucknall e la sua band hanno realizzato un album che parla di lui e della sua vita, fatto di momenti d’oro e di un talento straordinario.

Con una carriera di dodici album in studio come Simply Red, Mick Hucknall ha venduto circa 60 milioni di copie e ha ricevuto numerosi premi, tra cui Brit Awards e Ivor Novellos. La band si esibirà in una serie di spettacoli in tutta Europa nell’estate 2023, incluso un concerto al Lucca Summer Festival in Italia.

Le date dei concerti in Italia sono:

27 giugno 2023 a Trani, Piazza Duomo

28 giugno 2023 a Macerata, Sferisterio

1 luglio 2023 al Lucca Summer Festival

3 luglio 2023 a Marostica, Piazza Deli Scacchi

4 luglio 2023 a Torino, Stupinigi Sonic Park 2023.

Il nuovo album Time e il singolo “Better With You” promettono di far rivivere ai fan dei Simply Red la stessa emozione e passione che hanno sempre contraddistinto la band.