Shade presenta il nuovo singolo “LUNATICA”: il videoclip ufficiale e le sonorità coinvolgenti

Il nuovo singolo di Shade, “LUNATICA” (Epic Records/Sony Music Italy), è finalmente disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. L’artista, con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, è un vero e proprio hit maker di successo nel mondo del freestyle.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Federico Santaiti e prodotto da Overlock. Il video vede protagonisti Shade e la sua ragazza lunatica, affascinante e dai tratti orientali. Attraverso la metafora del fiore di loto, simbolo di forza e bellezza interiore, il rapper racconta la relazione con una ragazza dagli atteggiamenti imprevedibili e incostanti.

“LUNATICA” è un brano che unisce sonorità differenti, alternando un mood più vintage nel ritornello a un sound attuale, con un ritmo coinvolgente che fa muovere la testa e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto. La freschezza, la sperimentazione e il ritmo sono gli elementi centrali del nuovo brano di Shade, capace di offrire ancora una volta ai suoi fan un nuovo modo di interpretare il rap.

Nel videoclip, il rapper trasmette perfettamente il messaggio del brano e le molteplici sfaccettature di una donna lunatica, che si propone in vesti diverse, nel susseguirsi delle singole scene: sensuale e ipnotica, ma anche composta e riservata. La frenesia e i cambiamenti improvvisi tipici del suo carattere sono ulteriormente sottolineati da stacchi di camera e spostamenti veloci tra i vari frame, che seguono il flow del singolo.

Con “LUNATICA”, Shade continua il percorso iniziato con il singolo “Pendolari”, mostrando uno stile musicale diverso dalle sue uscite precedenti. Nella sua musica, l’artista unisce tecnica e abilità di scrittura, creando un mix in cui il rap abbraccia talvolta melodie pop, con testi irriverenti, raggiungendo in poco tempo milioni di stream e views con le sue hit.

“LUNATICA” arriva dopo i successi del singolo feat. J-Ax, “Tori seduti”, certificato Disco d’Oro, e della colonna sonora della stagione estiva 2021, “In un’ora”, certificata Platino. Il brano segue i successi di “Irraggiungibile” (Triplo Platino), “Autostop” (Doppio Platino), “Allora Ciao” (Platino), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo” (entrambi Doppio Platino), “Senza farlo apposta” (Platino) e “Amore a prima insta” (Oro).

“LUNATICA” è un brano che ha tutte le carte in regola per diventare un altro grande successo di Shade, l’artista che continua a sorprendere e a conquistare il pubblico italiano e non solo.