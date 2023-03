Shade lancia il nuovo singolo “LUNATICA” in anteprima

Shade, l’hit maker di successo re del freestyle, pubblica il suo nuovo singolo intitolato “LUNATICA” sotto l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Il brano, prodotto dal team di Itaca e Jaro, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire dal 10 marzo.

Con “LUNATICA“, Shade continua il suo percorso artistico, iniziato con il precedente singolo “Pendolari”, mostrando uno stile musicale diverso dalle uscite precedenti, caratterizzato da sperimentazione, ritmo e freschezza. Il rapper descrive una relazione con una ragazza dai comportamenti imprevedibili, ma magnetica ai suoi occhi, utilizzando l’immagine del fiore di loto per trasmettere la sua essenza e il suo restare a galla anche nei momenti difficili. Il singolo combina sonorità differenti, unendo un mood vintage nel ritornello a un flow attuale, con un sound coinvolgente che rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.

Shade, noto per unire tecnica e abilità di scrittura, ha raggiunto milioni di stream e views con le sue hit, come “Tori seduti” feat. J-Ax, certificato DISCO D’ORO, “In un’ora”, “Irraggiungibile”, “Autostop”, “Allora Ciao”, “La hit dell’estate”, “Bene ma non benissimo”, “Senza farlo apposta” e “Amore a prima insta”. “LUNATICA” rappresenta un nuovo passo avanti per l’artista, che continua a offrire ai suoi fan un nuovo modo di interpretare il rap.