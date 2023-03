Sensormatic Solutions by Johnson Controls festeggia il successo del programma di ricircolo sostenibile delle tag rigide in vista di EuroShop 2023

Sensormatic Solutions aiuta i retailer a implementare operazioni più responsabili e programmi sostenibili

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il brand leader globale di soluzioni Retail di Johnson Controls, porta avanti il suo impegno per un settore Retail più responsabile, grazie al suo premiato programma di ricircolo delle tag rigide.

Dal 2010 Sensormatic Solutions ha inviato 16,5 miliardi di tag rigide, 13,7 miliardi dei quali sono state riciclate. Il programma offre ai retailer una soluzione di prevenzione delle differenze inventariali con etichette rigide a basso costo, offrendo il vantaggio di una normale tag ma riciclata, ricertificata e riutilizzabile. Oltre a ridurre la plastica, il programma su scala globale e il controllo completo delle attività di riciclo da parte di Sensormatic Solutions, consente una gestione strategica delle spedizioni e della catena di fornitura, per ridurre l’emissione di gas effetto serra durante il processo di distribuzione delle tag.

“Per i retailer che vogliono intraprendere operazioni più responsabili, il programma di riciclo di etichette rigide di Sensormatic Solutions è la scelta giusta. Questo perché può aiutare i retailer a migliorare il proprio impegno sostenibile contenendo allo stesso tempo i costi del personale nei punti vendita, riducendo le differenze inventariali e migliorando le operazioni”, ha dichiarato Subramanian Kunchithapatham, Chief Technology Officer di Sensormatic Solutions.

Sensormatic Solutions si impegna storicamente nel retail sostenibile, la sua gamma di soluzioni per la loss prevention e la sicurezza, l’inventory intelligence, l’esperienza d’acquisto e la piattaforma operativa Sensormatic IQ sono in grado di offrire insights di valore che aiutano i retailer ad adottare operazioni più pulite e responsabili. I dati forniti da questi sistemi possono aiutare a personalizzare percorsi d’acquisto efficienti per i consumatori, ridurre viaggi a vuoto per gli acquisti, ridurre il deterioramento della merce, progettare catene di fornitura più efficienti e molto altro.

“La sostenibilità è uno dei pilastri dell’attività di Sensormatic Solutions”, ha continuato Kunchithapatham. “Abbiamo investito tempo ed energie per sviluppare tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale nel Retail ed è incoraggiante vedere la grande comunità dei retailer unirsi a noi nel perseguire questo obiettivo”.

Per saperne di più su come le offerte digitali di Sensormatic Solutions sono in grado di proiettare nel futuro il percorso di sostenibilità dei retailer, visita lo stand C01 nel padiglione 6 di EuroShop a Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023 e segui #EuroShop2023 su Twitter e LinkedIn. Per richiedere una visita allo stand o un incontro con un account manager, visita la pagina EuroShop di Sensormatic Solutions.

Contacts

Katarzyna Breczko



Sensormatic Solutions by Johnson Controls



Tel: +49 173 7070 562



katarzyna.breczko@jci.com