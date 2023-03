Scontro treni Grecia, caos e violenze durante le proteste

(Adnkronos) – Scontri sono scoppiati oggi tra polizia e manifestanti scesi in piazza a protestare per il disastro ferroviario che ha provocato almeno 57 morti nel paese. Quella che era iniziata come una protesta pacifica ad Atene e nella città centrale di Larissa, vicino a dove i treni si sono scontrati, è diventata violenta quando manifestanti con il volto coperto hanno lanciato fuochi d’artificio e pietre contro la polizia. Migliaia di manifestanti, soprattutto giovani, erano scesi in piazza nelle città per sfogare la loro rabbia. La polizia ha usato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla. I lavoratori delle ferrovie di tutta la nazione hanno scioperato venerdì per il secondo giorno consecutivo per protestare contro le condizioni delle ferrovie greche.