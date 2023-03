Sclerosi multipla: come si manifesta e quali sono le cure

La sclerosi multipla è una delle malattie croniche più studiate dai ricercatori in tutto il mondo, è una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale e nella maggior parte dei casi può risultare invalidante nel lungo periodo.

I sintomi della sclerosi multipla variano in base alla forma e all’entità della malattia, possono essere lievi e progredire nel tempo o possono essere gravi. Ad oggi non è possibile prevedere la gravità della sintomatologia della malattia, per questo motivo gli individui affetti da sclerosi multipla necessitano di essere monitorati nel corso della loro vita.

Pur essendo una malattia cronica, è possibile affermare che le aspettative di vita sono relativamente alte e permettono a una buona percentuale di pazienti di condurre una vita serena seguendo le giuste terapie e monitorando l’andamento della malattia. Per scoprirne di più visita il sito di San Raffaele e consulta il parere di medici esperti.

Sclerosi multipla: cos’è e sintomi

Quando si parla di sclerosi multipla si fa riferimento a una patologia che prevede l’attacco del sistema immunitario nei confronti del sistema nervoso centrale. Le origini della patologia sono ancora oggi in parte sconosciute, per questo motivo rappresenta una delle malattie neuro degenerative più studiate al mondo dai ricercatori.

Si pensa che tra i fattori che potrebbero influenzare l’andamento della malattia o la sua apparizione ci siano anche una componente genetica e diversi fenomeni ambientali. Tutti i dubbi sulle origini della malattia sono leciti perché ancora oggi non è stato trovato l’obiettivo specifico dell’attacco provocato da parte del sistema immunitario.

La componente nervosa maggiormente attaccata dal sistema, come analizzato su un ampio campione di pazienti, sembra essere la mielina, una sostanza grassa che protegge le fibre nervose del sistema nervoso centrale ed è direttamente coinvolta nella trasmissione dei segnali.

Sclerosi multipla – sintomi e principali forme della malattia

Come anticipato, l’andamento di questa malattia neurodegenerativa cronica non è prevedibile nel tempo, può apparire in forma grave e sviluppare delle disabilità nell’immediato, oppure può apparire in forma lieve e progredire lentamente nel tempo con attacchi di varia natura e ricadute.

La forma più comune diagnosticata nell’85% dei pazienti è la sclerosi multipla a decorso recidivante-remittente, caratterizzata dalla comparsa di disturbi che appaiono all’improvviso o dall’aggravamento dei sintomi già esistenti e regredire in alcuni periodi.

Nel 10% dei pazienti, invece, è stata accertata una forma differente che prende il nome di sclerosi multipla primariamente progressiva, caratterizzata da un lento peggioramento dei sintomi, senza fasi di remissioni.

Tra i sintomi più comuni troviamo:

Intorpidimento degli arti;

Debolezza muscolare;

Stanchezza cronica;

Disturbi della sensibilità alle temperature;

Perdita di sensibilità al tatto;

Disturbi della coordinazione motoria o equilibrio;

Disturbi intestinali o vescicali;

Disturbi della vista;

Vertigini;

Disturbi cognitivi;

Disturbi sessuali;

Depressione e ansia;

Spasmi muscolari o rigidità muscolare.

A questi si accompagnano i disturbi meno frequenti come i tremori, i problemi respiratori, i disturbi del linguaggio, la disfagia, i disturbi dell’udito, mal di testa ed episodi di crisi epilettiche.

Come si cura?

Non esiste una cura definitiva alla sclerosi multipla, che permette alla maggior parte dei pazienti di guarire o ridurre quasi completamente i sintomi della patologia. Le terapie indotte dai medici esperti della malattia prevedono l’utilizzo di diversi farmaci approvati dalla Food and Drug Administration, che negli anni hanno dimostrato di poter rallentare il decorso della malattia.

Grazie ai progressi della ricerca e della medicina è stato possibile identificare delle terapie più efficaci nel controllare gli attacchi della malattia e la gestione dei sintomi nel lungo periodo.