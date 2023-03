Sassuolo-Cremonese 3-2, decide un gol di Bajrami al 92′

(Adnkronos) – Seconda vittoria di fila per il Sassuolo che supera 3-2 la Cremonese grazie a un gol di Bajrami in pieno recupero. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti in 13/a posizione e +12 sul Verona terzultimo. Sempre più critica invece la situazione dei grigiorossi che non danno continuità alla sorprendente vittoria (la prima stagionale in Serie A) sulla Roma di martedì scorso e restano fermi a quota 12 in 19/a posizione insieme alla Sampdoria.

Partita emozionante al Mapei Stadium. I primi due tiri pericolosi sono di Okereke, che dopo 11 secondi colpisce male di testa, mentre al 12′ calcia alto dal limite. I neroverdi rispondono al 15′ con Pinamonti, che defilato sulla destra calcia forte ad incrociare, ma Carnesecchi è attento. Il Sassuolo passa al 26′: punizione potente sotto la traversa di Laurienté dal limite che batte un non perfetto Carnesecchi con un tiro centrale che prende una strana traiettoria.

La risposta della Cremonese arriva con Tsadjout che svetta di testa su corner anticipando tutti, ma colpisce il palo. C’è tempo per un’altra conclusione di Pinamonti, ancora neutralizzata da Carnesecchi, poi il gol di Frattesi che in girata da dentro l’area al 42′, dopo un servizio di Lauriente, mette nell’angolo alla sinistra del portiere della Cremonese. Prima del termine del primo tempo, bella parata di Consigli su un destro da lontano di Benassi.

Partono forte i lombardi nella ripresa e al 49′ sfiorano il 2-1 con un gran colpo di testa di Tsadjout, che però termina a lato. Il Sassuolo si sveglia e prima colpisce una traversa con Defrel dal limite dell’area e dopo con Ruan Tressoldi in mischia su corner obbliga Carnesecchi alla grande parata. Gli ospiti però riaprono la partita al 62′ grazie ad un gol di Dessers, molto bravo a sfruttare l’errato passaggio all’indietro di Erlic, che gli permette di stoppare la palla di petto e trafiggere Consigli. Al 72′ è Vasquez a sfiorare il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa, ma Maxime Lopez salva tutto sulla linea.

Al 75′ tocca a Consigli superarsi sulla conclusione di Ciofani, ottimamente servito in area da una spizzata di Dessers, mentre due minuti più tardi è il bomber ex Frosinone impreciso di testa su calcio d’angolo. Il pareggio arriva all’83’ grazie ad un altro gol di Dessers, abile a saltare Consigli dopo aver preso il tempo a Ruan Tressoldi su un rinvio di Carnesecchi. Le emozioni non sono finite e la conferma arriva al 92′, quando Laurienté inventa per Bajrami, con l’ex Empoli che di destro dentro l’area un po’ defilato scarica un tiro potente che non lascia scampo a Carnesecchi.