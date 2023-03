Sanremo, Amadeus: “Penso già alla prossima edizione, ho alcuni nomi in mente”

(Adnkronos) – “Esattamente un mese fa iniziava la 73ma edizione del festival di Sanremo. Se dopo un mese sto pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto già pensando”. A dirlo è Amadeus che, nelle sue stories di Instagram, parla della prossima edizione del festival e rivela di aver già cominciato a porre

le basi per

il suo quinto anno al timone della kermesse

.



“Sto pensando alla scenografia, sto pensando ad alcuni nomi, alcuni cantanti, ad alcune idee che vorrei mettere in piedi -spiega il conduttore- Tra un po’ comincerò a lavorarci”. Poi il conduttore sottolinea: “Anche perché avendo un contratto per il prossimo anno è giusto cominciare a pensarci, chi ha tempo non aspetti tempo. Quindi cominciamo a pensare alla 74ma edizione”.