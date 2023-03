Romano Giovanni: “Con Tuscany RistoFood portiamo a scuola o al lavoro una pausa pranzo rigenerativa”

(Adnkronos) – La nuova azienda di Livorno offre pasti pronti a base di prodotti ortofrutticoli e di allevamento di qualità, stagionali e rigorosamente dal territorio.

Livorno, 6 marzo 2023. La pausa pranzo è fondamentale ad ogni età: permette di ricaricare le energie in orario di lavoro o di studio. Che avvenga in ufficio, a scuola o all’interno della propria abitazione, è un momento di stacco dagli impegni quotidiani, in cui concedersi del tempo per sé. È importante, però, che il pasto sia sano ed equilibrato e conforme ai propri gusti. Spetta quindi agli istituiti scolastici e all’aziende garantire un regime alimentare corretto e regolare agli studenti e ai propri dipendenti.

Tuscany RistoFood è la nuova impresa a Livorno creata da Barbara Gianoglio, che ha deciso di investire in questa attività per la produzione di pasti veicolati sia per le scuole che per le aziende. L’idea nasce da un’ampia esperienza nella produzione ortofrutticola e nella vendita all’ingrosso ai mercati generali, oltre al desiderio di trasmettere la sua passione per il cibo buono e salutare. “Quello che stiamo cercando di fare è far valere il tempo che ci si ferma per la pausa pranzo – spiega Romano Giovanni, direttore commerciale di Tuscany RistoFood –. Desideriamo che sia veramente una pausa e non un adattarsi perché si sta sul posto di lavoro. Spesso durante la pausa si mangia per abitudine, invece si deve gustare il piacere del pasto ogni giorno, a prescindere dal tempo che si ha a disposizione. Diventa una vera pausa rigenerativa che dà la giusta carica per lavorare o essere attenti e proficui nelle lezioni scolastiche anche di pomeriggio. Questo aspetto, infatti, vale ancora di più per la ristorazione scolastica, dove riteniamo che sia fondamentale elevare il livello dei pasti, come qualità sia nutrizionale che sensoriale”.

Sentirsi a casa è certamente la percezione migliore quando si mangia fuori per pranzo: vale per gli adulti e maggiormente per bambini e ragazzi. Il servizio di ristorazione nelle mense scolastiche è particolarmente delicato, perché dovrebbe promuove la cultura di un’alimentazione sana, rispettosa della salute e vicina alle esigenze dei bambini nella loro delicata fase di crescita. “In Tuscany RistoFood siamo fautori dell’evitare lo spreco – sottolinea Romano Giovanni -, la filosofia delle grandi aziende che si occupano di mense scolastiche spesso è diversa, ossia producono menu settoriali anche per i bambini, senza considerare con attenzione le quantità veramente necessarie e il tipo di cibo che prediligono a questa età. È importante sicuramente veicolare tutti i cibi e differenziarli, ma è importante capire ciò che un bambino può e vuole davvero consumare. Altrimenti si rischia di proporre menu che non vengono apprezzati, con un doppio risultato negativo: non viene soddisfatto il bisogno alimentare del pasto e i cibi vengono gettati producendo sprechi spesso molto significativi. In Tuscany RistoFood trasferiamo in cibo e in pasti tutto il nostro sapere dalla produzione ortofrutticola stagionale nel territorio toscano e dagli allevamenti. Abbiamo l’opportunità di offrire prodotti di qualità dai sapori decisamente buoni e con i gusti dei pasti cucinati a casa”.

Tuscany RistoFood è specializzato nelle personalizzazioni del menu. L’obiettivo è individuare il prodotto migliore ad ogni età, per dare al pasto un sapore diverso. “Prima di fare un menu, dobbiamo capire e concepire i gusti e le aspettative che hanno i nostri clienti proprio per la pausa pranzo. Prepariamo menu mensili, basati sulla stagionalità, che vengono ordinati dal cliente una volta sola per tutto il periodo. Con i genitori cerchiamo di capire le preferenze dei bambini, per personalizzare al meglio il pasto dei loro figli. Prepariamo anche pasti da rigenerare per i lavoratori in smart working, che consegniamo direttamente a casa. È sufficiente scaldarlo in microonde ed è pronto”, conclude Romano Giovanni.

Tuscany RistoFood offre anche altri servizi nel campo della ristorazione: convenzioni con le aziende, contratti di somministrazione per scuole private o aziende, healthy box delivery (un trend salutare sempre più diffuso) consegnato a domicilio in città o per gite turistiche scolastiche.

CONTATTI: https://www.tuscanyristofood.it/